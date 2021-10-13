Akdeniz Belediyesinin ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına kayıtlar başladı

Akdeniz Belediyesinin, Mersin Halk Eğitim Merkezi ile Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına kayıtlar başladı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitime ve dezavantajlı durumdaki gençlere destek ve katkılar devam ediyor. Bu yılın başlarında, üniversite sınavına hazırlanan 3 bin genç için Akdeniz Eğitim Akademisi üzerinden internet erişimli ve çok kapsamlı eğitim portalını hizmete açan; lise sınavlarına hazırlanan 4 bin 500 öğrenci için de LGS hazırlık setleri hediye eden Akdeniz Belediyesi, şimdi de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ücretsiz hazırlık kursları verecek.



Son başvuru tarihi 30 Ekim

Akdeniz Belediyesinin, Mersin Halk Eğitim Merkezi ile Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlediği ve dezavantajlı durumdaki gençlere fırsat eşitliği sağlayan üniversiteye hazırlık kurslarında; hafta sonu deneme sınavları, rehberlik hizmeti, kültür gezileri ve gençlik kampları da olacak.

Başvuruların 11 Ekim’de başladığı ücretsiz üniversite hazırlık kurslarından faydalanmak isteyen öğrenciler ve aileleri, Mersin Metropol Gökdelen İş Merkezi 29’uncu katta bulunan eğitim merkezine şahsen başvuru yapabilecekleri, ayrıca 03243363677 numaralı telefon üzerinden bilgi alabilecekleri bildirildi. Üniversiteye hazırlık kurslarına son başvuru tarihinin ise 30 Ekim’de sona ereceği belirtildi.

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