Mobilyacılar yeşil dönüşüme hazır Kılınçer: "Yatırımlarımız yeni olması sayesinde bu sürece hızlıca uyum sağlayabilecek teknolojiye sahibiz" AKAMİB, Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB), Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 20 artışla 80 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Birliğin ihracat rakamları OcakEylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 645,8 milyon dolar oldu.

AKAMİB, Eylül ayında yüzde 19,2 artışla 49,7 milyon dolar mobilya ihraç ederken, özellikle lojistik sektörünün kullandığı keresteler, sandık, kafes ve palet ürün ihracatı yüzde 29,5 artarak 13 milyon dolara yükseldi. Birlik bünyesindeki diğer sektörlerden kağıt, karton ve matbu yayınlar sektörü yüzde 3 artışla 10,7 milyon dolar, diğer ahşap mamülleri yüzde 33,8 artışla 3,5 milyon dolar ve orman tali ürünleri yüzde 54,7 artışla 2,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

AB Yeşil Mutabakatı’nı değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Başta mobilya olmak üzere sektörümüz trendleri yakından takip ediyor. Son yıllarda geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ürünlere talep zaten artmaktaydı. Yatırımlarımız yeni olması sayesinde bu sürece hızlıca uyum sağlayabilecek teknolojiye sahibiz” dedi.

İhracatı geliştirme fonunun sürdürülebilir ihracat artışı için önemli olduğuna Başkan Kılıçer, “İhracatçının öncelikli ihtiyacı olan finansmana erişimde; özellikle son zamanlarda yaşanan birtakım problemler, birçok yatırımın ertelenmesine neden oluyordu. İhracatı Geliştirme Fonu sayesinde ihracatçılarımızın daha kolay şekilde finansmana erişebilecek. Yeni yatırımlarını erteleyen ihracatçıların ARGE, tasarım gibi konularda yapacakları yatırımlar sayesinde ihracatta yakaladığımız başarının da sürdürülebilir olması sağlanacak” şeklinde konuştu.

AKAMİB verilerine göre Eylül ayında en fazla ihracat yüzde 11 artış oranıyla 14,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Irak’a yapılırken, onu yüzde 8 artış ve 5 milyon dolar ihracatla İsrail, yüzde 15 artış ve 4,8 milyon dolar ihracatla Almanya takip etti. 2020 yılından beridir sürekli ihracat artışı yaşanan hedef pazar ABD’ye ihracatsa yüzde 56 artışla 3,1 milyon dolar oldu.

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