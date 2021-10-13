Tarsus’ta çöp konteynerleri yenileniyor

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde tespit ettikleri arızalı çöp konteynerlerini çöp toplama merkezine naklederek onardıktan sonra yeniden hizmete kazandırıyor.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik Müdürlüğünün Bakım Onarım Atölyesine getirilen işlevini yitirmiş ya da çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen çöp konteynerlerinin çürüyen aksamları kaynakla sac ekleme yöntemi ile onarılıp, içinde biriken çöp sularını akıtmalarının önüne geçiliyor. Tüm aksamları gözden geçirilen konteynerler, tekerlek ve kapak arızalarından arındırıldıktan sonra daha sağlam hale getiriliyor. Yapılan onarım çalışmasının ardından boyanan konteynerler yeniden hizmete kazandırılıyor.

Tarsus Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında atıl durumdaki çöp konteynerlerinin onarım ve bakım çalışmalarını yaparak, hizmete kazandırmak suretiyle önemli bir giderin bütçesinde kalmasını sağlarken milli servetin heba olmasının da önüne geçmiş oluyor. Bugüne kadar yaklaşık bin adet konteynerin onarımını gerçekleştiren ekipler, ilçe genelinde işlevini yitirmiş tüm konteynerleri onarmayı hedefliyor.

Onarılıp, yenilenen ve belirlenen noktalara yerleştirilen çöp konteynerleri periyodik olarak dezenfekte işlemine tabi tutulurken, vatandaşlardan daha temiz bir çevre için çöplerini poşetleyip çöp konteynerlerine atmaları istendi. Gelişi güzel yerlere atılan çöplerin çevre kirliğinin yanı sıra, sinek üremesine yol açıp etrafa mikrop saçtığı vurgulanırken, vatandaşların bu konuda daha duyarlı olması talep edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.