Fırın işçisi iş yerinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Anamur ilçesinde Mustafa Dal (28), çalıştığı fırında ölü bulundu.

Aydıncık ilçesinden bir süre önce Anamur´a gelip bir fırında çalışmaya başlayan Mustafa Dal, sabah saatlerinde iş yerine gelen diğer çalışanlar tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Dal´ın öldüğü belirlendi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Dal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mustafa Dal´ın ölüm nedeni, otopsi raporuyla netlik kazanacak.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Anamur Mithat ÜNAL

2021-10-13 16:06:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.