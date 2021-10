Mut zeytinyağı Başkent Market'te

Mersin'in Mut ilçesinde üretilen sıfır asitli zeytinyağı Ankara'da marketlerde tüketicilerle buluşacak.

Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar ve Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur’un katıldığı ilk sevkiyat programında, Mut ürünlerinin hak ettiği değeri her pazarda gördüğü ve her geçen gün kıymetinin daha iyi anlaşıldığı belirtildi.

Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Osman Çelik, “İlçemiz zeytin üreticilerimizden aldığımız organik zeytinlerimizi, düşük asitli zeytinyağı sıkımını yaparak ambalajladık. Ankara’da bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait ve bünyesinde kooperatifler ve üretici birliklerinin ürünlerinin satışa sunulduğu Başkent Market’e ilçemizin gözbebeği zeytinyağımızın pazarlanmasını yaptık ve bugün ilk sevkiyatımızı gerçekleştiriyoruz. Zeytinyağında olduğu gibi ilçemizin kaliteli, yüksek aromalı doğal ürünlerinden pekmez, nar ekşisi ve incir kurusu için görüşmelerimiz sürüyor. En kısa sürede bağlantılarımızın sonuç vereceğine inanıyoruz. Mut Belediyemiz ürünlerimizin sevkiyatında bizlere yardımcı oldu. Bu hizmetin hayata geçmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salgur, “İlçemizin en kıymetli doğal ürünlerinden olan zeytinyağımızın, her sofraya ulaşmasını temenni ediyoruz. Aroması ve kalitesiyle ilk tadımda kalitesini ortaya koyacağından emin olduğumuz zeytinyağımızın başkentimizde marketlerdeki raflarında yer almasından gurur duyuyoruz. Kooperatifimiz, ziraat odamız, ilçe tarım müdürlüğümüz ve kaymakamlığımızla birlikte el birliği ile memleketimiz ve insanımız için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakamı Batuhan Bingöl ise ilçede üretilen zeytinyağının kalitesine ve lezzetine güvendiklerini belirterek, "Pazarda hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.