Kırmızı mercimek ihracatında yüzde 125 artış AHBİB Eylül'de 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artış yakalayıp 136,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Eylülde 172 bin 495 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdiklerini belirten Başkan Hüseyin Arslan, “Eylül ayında yüzde 125 ihracat artışıyla kırmızı mercimek tüm ürünlerde zirvenin sahibi oldu” dedi.

Türkiye’nin 5 yıllık süreçte 300 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmasında lojistik altyapısının güçlendirilmesinin ve üretim planlamasının çok önemli olduğunu kaydeden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, nitelikli işgücü, limanlar, demir yolu ve ağır tonajlı taşıtlar ile konteyner konularında yapılacak yeni yatırımların, pazar çeşitliliğinde güçlü bir ivme yakalayan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün geleceğini doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen yıl daha fazla hissedilmeye başlandığını, buna bağlı olarak meteorolojik ve tarımsal kuraklık riskinin giderek arttığını vurgulayan Başkan Hüseyin Arslan, kuraklığa toleransı yüksek tohumların geliştirilmesi ve bu tohumları kullanarak üretim yapan çiftçilere verilen desteklerin artırılmasının da orta ve uzun vadede ihracat performansına olumlu yansıyacağını dile getirdi. Başkan Arslan, ihracatçı firmaların, paketleme tesislerini gıda işleme teknolojilerinde enerji verimliliği yüksek makinelerle modernize etmesi için devlet desteklerinin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.



"Şeker ihracatımız miktarda 160 kat, değerde 81 kat arttı"

Covid19 pandemisinin uluslararası piyasalardaki etkilerinin sürdüğünü, maliyet kalemlerinde yüksek artışlara rağmen üretmeye ve ihracata devam ettiklerini kaydeden Başkan Arslan, Eylül ayında 847,6 milyon dolarlık sektör ihracatına yüzde 16 düzeyinde destek verdiklerini aktardı. Başkan Arslan, “Eylül ayı bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde bakliyat ürünleri 40,3 milyon dolar değer ve yüzde 29’luk pay ile birinci sırada yer aldı. Bunu 28,9 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ve 17,5 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar takip etti. Eylül ayında ihracat hacmindeki en yüksek artışı şekerde yakaladık. 3 bin tonluk şeker ihracatımızda yüzde 8 bin 128 artış sağlayıp ülkemize 1 milyon 327 bin dolar döviz kazandırdık. Yine bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise yüzde 125 artış sağladığımız kırmızı mercimek oldu. 27 milyon 450 bin dolarlık kırmızı mercimek satışımız, bölge ihracatımızın yüzde 20’sini oluşturdu” dedi.



"Uzak diyarlarda etkinliğimizi her geçen ay artırıyoruz"

AHBİB olarak geleneksel pazarların yanı sıra uzak diyarlarda da önemli ihracat artışları yakaladıklarına dikkat çeken Başkan Arslan, şunları söyledi:

“Eylül ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke 33,8 milyon dolar değer ile Irak oldu. Yüzde 134 artış sağladığımız Irak pazarı, bölge ihracatımızın yüzde 25’ini oluşturdu. Suriye yüzde 48 artış ve 12,4 milyon dolar değer ile ikinci, Yemen yüzde 300 artış ve 6,5 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Eylül ayında en fazla ihracat artışı sağladığımız ülkelerde geçen ay olduğu gibi yine birinci sırada yüzde bin 302 artış ve 1,1 milyon dolar değer ile Afganistan geldi. Endonezya yüzde bin 19 artış ve 1,2 milyon dolar değer ile ikinci, Nijerya yüzde 906 artış ve 3 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Çin, Fildişi, Cibuti, Polonya, Çekya, Sri Lanka, Güney Sudan, Bolivya ve Gürcistan önemli ihracat artışları elde ettiğimiz pazarlar oldu.”

AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan, 2021 yılının üçüncü çeyreğinin sonunda bölge ihracatının yüzde 25 artışla 1 milyar 61 milyon dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.

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