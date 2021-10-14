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İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

DHA

İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.
Yapılan teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-10-14 11:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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