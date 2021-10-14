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Bakan Pakdemirli: "(Pamukluk Barajı) Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak”

İHA

Bakan Pakdemirli: "(Pamukluk Barajı) Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2,5 milyar liraya mal olan Pamukluk Barajı'nın ekonomiye yılda 500 milyon lira katkı sağlayacağını belirterek, “Bu baraj, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi programa katılmak üzere sabah saatlerinde Mersin’e geldi. Bakan Pakdemirli’nin ilk durağı Tarsus ilçesinde yapılan Pamukluk Barajı oldu. Bakan Pakdemirli’ye Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız da eşlik etti. Barajda incelemelerde bulunan Pamdemirli, DSİ Genel Müdürü Yıldız’dan son durum hakkında bilgi aldı. Daha sonra barajın su tutmasını sağlayacak bloğu indirecek vinci harekete geçiren düğmeye basan Bakan Pakdemirli, barajın hizmete girmesi için ilk adımı attı. Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada çok hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, Vali Su, milletvekilleri ve katılımcılarla Pamukluk Barajı'nın ilk su tutma işlemini hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Pamukluk Barajı'nın bölgede hasretle beklenen bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, “Bugün itibarıyla bakarsak Silvan Barajı, Türkiye’nin çok büyük barajlarından bir tanesidir. Pamukluk Barajı'nın neredeyse Silvan Barajı'na yaklaşık bir gövde dolgusu vardır. Sadece barajın gövde maliyeti 500 milyon lira olmakla beraber toplam barajın sulama ve diğer ekipmanlarıyla beraber yapılmasıyla 2,5 milyar liralık toplam harcamayı kapsayan büyük bir projedir. Su tutmaya az önce hep birlikte başladık. Yaklaşık 280 milyon metreküp depolama hacmi olan, hem içme suyu hem sulama hem de enerji faydası olan çok fizibil bir barajımız. Sadece gövde bazında düşünecek olursanız neredeyse kendini bir yılda amorti edecek bir baraj” diye konuştu.

“25 bin futbol sahasını suluyor olacak”
Pamukluk Barajı'nın bölge için son derece önemli bir proje olduğunun altını çizen Pakdemirli, “İçme suyu, sulama ve enerji faydalarının yanı sıra 180 bin dekar alan sulanacak, 130 milyon metreküp içme suyu temin edecek, yıllık 80 gigawatt saat enerji üretecek. Yani aşağı yukarı 18 megavatlık bir kurulu kapasiteye sahip. Bölgeye tarım alanında çok büyük faydası olacak barajımız, önemli bir alanı sulamakla beraber bu alanın da kabaca büyüklüğü 25 bin futbol sahasını suluyor olacak. Sulamanın da 160 bin dekarı içinde inşaat çalışmaları devam ediyor. Burada da mümkün mertebe bütçe imkanları doğrultusunda arkadaşlarımıza sulama faydasının bir an evvel hayata geçmesi için gerekli talimatları verdim” ifadelerini kullandı.

“Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak”
Barajın ekonomiye katkılarını da anlatan Bakan Pakdemirli, “Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak bu baraj, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak. Dekarda da 3 bin lira minimum zirai gelir artışı olacak. Dün burada buğday, arpa ve hububat ekilip dikilirken, bugünden itibaren artık dünya coğrafyasında ne yetişiyorsa Akdeniz coğrafyasının ve Akdeniz ikliminin verdiği avantajlarla tropik bitkilere kadar her şeyi yapmak mümkün olacak. Bölgede bir değil, senelik iki ürün alınacak. Sera yetiştiriciliğinden tropik bitkilere, avokadodan muza kadar her şeyi yetiştirmek artık mümkün olacak. Tarımsal üretimde büyük artış ve büyük bereket yaşanacak. İnşallah Şubat 2022 itibariyle de barajın bütün geri kalan kısımlarını da bitirmiş olacağız. Mersinimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Biz bakanlık olarak suyun gücünü milletle buluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bakan Pakdemirli, daha sonra havayoluyla Silifke’ye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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