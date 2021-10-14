Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in yeterince tanıtılmadığını ve tanınmadığını belirterek, "Mersin çok şey hak eden bir kent" dedi.

Başkan Seçer, kentte görev yapan fahri konsoloslar ve MEDEKA üyeleri ile tanışma toplantısında bir araya geldi. Böyle toplantılarda Mersin için değerli fikirler ortaya konulduğunu ve bunun çok önemli olduğunu dile getiren Seçer, "Mersin çok şey hak eden bir kent. Bugün de çok önemli ve çok değerli bir toplantı yaptık. MEDEKA’nın kent elçileri grubu ve yine akademik araştırmalar grubu ile. 2 saat 45 dakikalık bir toplantı ama vallahi bana 2 dakika 45 saniye gibi geldi. Neden? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum, değerli şeyler konuşuluyor, etkili konular konuşuluyor, kent adına konuşuluyor, gönülden konuşuluyor. Ben de belediye başkanı olarak faydalanıyorum bundan. Bir yönetici olarak her şeyi bilmemiz, her şeye hâkim olmamız mümkün değil. Bizlere yol gösterecek olan insanlar güvenilir insanlar olmalı. Hakikaten özüyle, sözüyle, kalbiyle, insan sevgisiyle, ülke sevgisiyle ve kent sevgisiyle. Şimdi burada olma nedenimiz ne? Hepimiz Mersin'de birer aktörüz. Sokakta rastladığımız bir vatandaş, o da Mersin'de önemli bir aktör, önemli bir birey. Burada çok değerli fahri konsoloslarımız, çok değerli MEDEKA üyeleri var, bilim insanları var, iş insanları var. Şimdi bir arada bir Mersin olabiliriz. Farklı fikirlerle gelelim ama Mersin ortak paydasında buluşalım. Orada fikirdaş olalım. Zaten o zaman eser ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

“Mersin’in keşfedilmesine, tanınmasına katkı sunmanız lazım”

Seçer, Mersin'in yeterince tanıtılmadığını ve tanınmadığını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin Mersin’in tanınmasına katkı sunacak projelere önemli bütçeler ayırdığını söyledi. Seçer, “Tanınmadığınız zaman, bilinmediğiniz zaman büyüyemiyorsunuz. Siyasette de bu böyledir. Dağın başındaki keşfedilmemiş bir çiçek gibisiniz. Mersin’in keşfedilmesine, tanınmasına katkı sunmanız lazım. Bunu herkesin yapması lazım” diye konuştu.

“Buradaki birliktelik kent adına”

Seçer, birliğe, beraberliğe, siyasette de iş dünyasında da normal yaşamda da ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “Görevde kaldığımız süre içerisinde bu deneyimlerden faydalanıp Mersin'de bir şeyleri düzeltme yolunda bir gayretimiz olacak ve oluyor da. Pandemi bizim için önemli bir şanssızlıktı ama bu süreç geride kaldı. Bir arada olmalıyız, diyalog içerisinde olmalıyız, birbirimize samimi ve dürüst olmalıyız. Buradaki birliktelik kent adına” şeklinde konuştu.

Şili Mersin Fahri Konsolosu Kerem Muradi de bir konuşma yaparak, düzenlenen tanışma toplantısı için Başkan Seçer’e teşekkürlerini iletti.

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