Özgürlük Mahallesinde yapımı devam eden parktaki donatılar tahrip edildi Başkan Gültak: "Lütfen bu hizmetlere sahip çıkın"

Akdeniz Belediyesinin, Özgürlük Mahallesinde toplam 9,5 dönüm büyüklüğündeki araziye kurduğu parktaki yapı ve donatılara zarar verilip tahrip edildiği bildirildi. Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle sakinlerine seslenerek, "Biz yeniden yaparız ama her seferinde kırılıp dökülürse bu milli serveti ortadan kaldırmak olur. Lütfen bu hizmetlere sahip çıkın" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırları içerisinde bulunan Özgürlük Mahallesindeki TCDD’den kiraladığı devasa bir alanda, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katkı ve desteğiyle kazandırılan park ve yeşil alan zarar verilip, tahrip edildi. Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, park ve çevresinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, parkın etrafındaki yolların da asfalt çalışması başladı.



"Bundan sonra sular birikmeyecek"

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mustafa Gültak, "Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ile 9 dönümün üzerinde çok güzel bir park alanını buraya kazandırdık. Belediyemize bağlı ekipler de bu sokakta kaldırım çalışması yaptılar. Asfaltı da döşendi. Yağmur suyu noktasında ve altyapı konusunda hep sular birikiyordu. Arkadaşlar ona göre de bir sistem yapmışlar. Artık bundan sonra sular da birikmeyecek" diye konuştu.



"Bu milli servettir"

Mahalle sakinlerinden parka sahip çıkmalarını isteyen Başkan Gültak, "Özgürlük Mahallesi sakinlerinden, muhtarımızdan ve tüm vatandaşlardan benim bir isteğim olacak. Buradaki teli görüyorsunuz. Bunlar tamamen kırılmış. İçeride lavabolar, mescitler var. Tüm camları kırılmış. Bu milli servettir. Biz bunları sizler için bu mahalle için yapıyoruz. Özgürlük Mahallesinde oturan kardeşlerimize ve özellikle de hanımefendilere sesleniyorum; lütfen buralara sahip çıkın" şeklinde konuştu.



"Bunlar kalıcı hizmetlerdir"

Gültak, ellerinden geldiği kadar yenileme çalışmalarını yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz yeniden yaparız ama her seferinde kırılıp dökülürse bu milli serveti ortadan kaldırmak olur. Üst üste kırıldığında her zaman da yapamayabiliriz. Bu hizmetler kalıcı hizmetlerdir. Sonuçta buraları siz kullanıyorsunuz. Lütfen sahip çıkın" ifadelerini kullandı.

