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Kiraladıkları otomobilleri parçalamışlar Mersin'de bir depoda yapılan aramada başka illerden kiralanıp, GPS'leri sökülerek parçalanmak üzere satılan 2 otomobil ele geçirildi Ayrıca depoda çok sayıda parçalanmış araç, GPS sinyal kesici ele geçirilirken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor

İHA

Kiraladıkları otomobilleri parçalamışlar Mersin'de bir depoda yapılan aramada başka illerden kiralanıp, GPS'leri sökülerek parçalanmak üzere satılan 2 otomobil ele geçirildi Ayrıca depoda çok sayıda parçalanmış araç, GPS sinyal kesici ele geçirilirken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor

Mersin'de bir depoda yapılan aramada başka illerden kiralanıp, GPS'leri sökülerek parçalanmak üzere satılan 2 otomobil ele geçirildi. Ayrıca depoda çok sayıda şaşi ve motor numaraları silinmiş parçalanmış araç, GPS sinyal kesici ele geçirilirken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, D.B.K. isimli şüphelinin İstanbul ve İzmir'den kiraladığı yüksek model lüks otomobilleri kentte getirerek, GPS sistemini söktükten sonra parçalanması için deposu bulunan R.A. isimli şahsa sattığını tespit etti. Bunun üzerine merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesinden bulunan depoda arama yapan ekipler, 2 ilden kiralanan otomobilleri parçalanmadan ele geçirdi. Ayrıca ekipler, depo içinde şaşi ve motor numaraları silinmiş araçlar, GPS sinyal kesici cihazı da buldu.
Ele geçirilen araç parçalarına incelenmek üzere el konulurken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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