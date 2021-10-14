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Bakan Pakdemirli’den koyun keçi üreticilerine müjde Bakan Pakdemirli: “Destek bizden yetiştirmek sizden” "2021 yılı küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak" "Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik"

İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hayata geçirilen, "Makine Ekipman Parkı Projesi" ekipman ve yem dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Destek bizden yetiştirmek sizden" dedi.

Bakan Pakdemirli’den koyun keçi üreticilerine müjde Bakan Pakdemirli: “Destek bizden yetiştirmek sizden” "2021 yılı küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak" "Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik"

Mersin’in Silifke ilçesinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hayata geçirilen, “Makine Ekipman Parkı Projesi” ekipman ve yem dağıtım törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, “Destek bizden yetiştirmek sizden” dedi.
Bakan Pakdemirli Silifke İlçesine bağlı Atayurt Mahallesi halinde Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından hayata geçirilen, “Makine Ekipman Parkı Projesi” ekipman ve yem dağıtım törenine katıldı.
Helikopterle Atayurt Mahallesine gelen Bakan Pakdemirli tören alanında ki çiftçileri ziyaret edip burada bulunan ekipmanları inceledi.
Daha sonra Pakdemirli tören alanına kurulan yörük kıl çadırına geçerek burada sıkma yiyip ayran içti. Kıl çadırda sıkma yapan kadınlarla bir süre sohbet etti.
Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla IPARD kapsamında tarım sektörüne birçok alanda hibe olanakları sunduklarını belirten Bakan Pakdemirli, “Özellikle altını çizmek isterim ki, bunlar kredi değil, hibe. Bu hibeler, milyar liraları bulan çok ciddi rakamlar. Örneğin, 2021 yılının geride bıraktığımız ilk 9 ayında kırsalda hayata geçirilen toplam yatırım bütçesi 1,6 Milyar Liralık 3 bin 271 proje için girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe ödedik. Türkiye ekonomisine kazandırılan Avrupa standartlarındaki bu projelerle, sadece bu yıl içerisinde ülkemizde 6 bin 364 vatandaşımızın daha istihdam edilmesine vesile olduk” dedi.

Proje ile 7 bin 600 üyenin makine ekipman ihtiyacı karşılanacak
“Bugün de yine Mersin’e kazandırılan güzel bir proje dolayısıyla sizlerle bir aradayız” diyen Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:
“Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştirici Birliğinin, IPARD kapsamında makine parkları projesini destekliyoruz. Proje ile 7 bin 600 üyenin makine ekipman ihtiyacı karşılanacak. Özellikle küçük işletmeler makine ve ekipmanları kiralayarak büyük yatırımlar yapmaktan kurtulacak ve ekipman ihtiyacını kısa sürede karşılayabilecekler. Bu sayede birlik ve üyelerin karlılığı da artırılmış olacak. Proje kapsamda 20 adet su depolamaya uygun tanker ve 20 adet römork alınmıştır. Bugün TKDK aracılığıyla destek verdiğimiz birçok işletmemizin ürünleri, dünya pazarında uluslararası markalarla aynı raflarda satılıyor. O yüzden, gelecekteki evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yatırımın, çiftçimize, Mersinimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

"Girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz"
“Çiftçi ve üreticilerimiz için girdi maliyetlerinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz” diyen Bakan Pakdemirli, “Bu sebeple girdi maliyetleri içerisinde önemli bir paya sahip olan yem fiyatlarındaki aşırı artışa müsaade etmeyeceğimizin altını özellikle çizmek istiyorum. Et, süt ve yem üreticilerimizin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi ve maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz aracılığı ile “Yem Regülasyon Çalışması” başlattık. TMO, hasat nedeniyle Haziran ayında ara verdiği uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına, Temmuz ayında yeniden başladı. Bu kapsamda; Ekim ayı sonuna kadar 2,6 milyon ton hububatı piyasaya arz etmiş olacağız. Yine, hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla, yem bitkileri desteğimiz de devam ediyor. Son 19 yılda yaklaşık 8 Milyar Lira yem bitkileri desteği ödedik. Sağladığımız destekler ve yürütülen çalışmalar ile yem bitkileri ekim alanımız 758 bin hektardan, 2,5 Milyon hektara yükseldi. Besicimiz ve süt üreticimiz rahat olsun. Tedbirlerimizi aldık, almaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

2021 yılı rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak
Koyun ve Keçi üreticilerine Mersin’den müjde veren Bakan Pakdemirli, “Bir müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen yıl anaç koyun desteğini yüzde 20 artışla 30 Liraya, anaç keçi desteğini de yüzde 40 artışla 35 Liraya yükselttiğimizin müjdesini küçükbaş hayvancılığın merkezi konumunda olan Mersin’den vermiştik. Bugün yine Mersin'den; sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttiğimizin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 19 yıldır tarımı siyaset üstü bir mesele olarak gören, “Ülkelerin çöküşü de, yükselişi de tarımla başlar” diyerek bizlere ilham veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Kendisi daima bizlerin, tarım ve orman sektörünün yanında oldu. İnşallah onun liderliğinde Ülkemiz, tarımorman sektöründe, dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya devam edecektir. İnanıyorum ki; 2021 yılı küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak. Biz Bakanlık olarak yanınızda, sağınızda, solunuzda, arkanızdayız. İnşallah bu sene de; destek bizden, yetiştirmek sizden. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum!2021’in verimli ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Tören sonrası üreticilere su tankeri, römork ve yem dağıtıldı
Bakan Pakdemirli, Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan Pamuklu Barajını helikopterle havadan inceledi.
Törene Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslener, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, daire müdürleri, oda, kooperatif başkanları, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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