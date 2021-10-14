Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi’

İHA

Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi’

Mezitli Belediyesi Eşitlik Birimi tarafından, Mersin Üniversitesi ve Mezitli Kent Konseyi işbirliği ile “Meme Kanseri Farkındalığı ve Kendi Kendine Muayene Eğitimi“ düzenlendi.
Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından itibaren meme kanserinde erken teşhisini önemini vurgulamak ve farkındalık sağlamak amacıyla 131 Ekim tarihleri, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak belirlendi. Bu çerçevede, Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından meme kanserinin tespiti ve tedavi yöntemleri anlatıldı.
Düzenlenen toplantıda, Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Ylmaz ve Dr. Öğretim Üyesi Tuba Güner Emül, kadınlara meme kanserinin önemi, risk faktörleri, genetik yatkınlık, hormonal etkiler, meme kanserinde erken tanının önemi ve meme kanserinin uyarıcı belirtileri hakkında bilgiler verdi. Eğitimde ayrıca, katılımcılara meme kanseri konusundaki kaygıları, güçlü olmanın faydaları konularında sorular yöneltilerek bilgi alışverişinde bulunuldu. Eğitimin son bölümünde ise kadınlara kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildikten sonra maket üzerinde uygulama yaptırıldı.

“Eğitimlerimizi, kırsalda yaşayan kadınlarımıza yönelik de gerçekleştirmek istiyoruz”
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, çağımızın en yaygın kanser türlerinden birisi olan meme kanserinin tespiti ve mücadelesi konusunda kadınları bilinçlendirmek istediklerini söyledi. Daha önce de farklı sivil toplum kuruluşları ile benzeri etkinlikler düzenlediklerine dikkat çeken Başkan Tarhan, “Hatta bir özel hastanemizle ve yine Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızla çok önemli ve yararlı etkinlikler düzenledik. Bunu daha ileri aşamaya taşıyarak bizzat eğitim toplantımıza katılan kadınlarımızın muayenelerini de gerçekleştirmiştik. Bu yolla oldukça önemli oranda kadınımızın sağlık sorunu yaşadığını ve bunu fark etmediğini de tespit etmiştik. Bu nedenle bu tür eğitim toplantılarını çok önemsiyoruz. Burada eğitim alan bir kadınımızın bile benzeri bir rahatsızlığı varsa ve bunu erken teşhis etme imkanımız oluşmuşsa görevimizi en iyi şekilde yapmış oluyoruz. Çünkü tedavide başarının en büyük nedeni erken teşhis etmektir. Bu eğitimlerimizi özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınlarımıza yönelik de gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir ...
Yamaç paraşütünün kalbi Toroslar'da atacak
YEREL HABERLER Yamaç paraşütünün kalbi Toroslar'da atacak
Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemi Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla başladı
YEREL HABERLER Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemi Bakan ...
Kiralık otomobiller, Mersin'deki depoda parçalanmış olarak bulundu
YEREL HABERLER Kiralık otomobiller, Mersin'deki depoda parçalanmış ...
Bakan Pakdemirli’den koyun keçi üreticilerine müjde Bakan Pakdemirli: “Destek bizden yetiştirmek sizden” "2021 yılı küçükbaş hayvancılıkta rekorlarla dolu bir hamle yılı olacak" "Sürü büyütme ve yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya, sürü yöneticisi istihdamı desteğini yüzde 20 artırarak 6 bin liraya yükselttik"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli’den koyun keçi üreticilerine ...
Kiraladıkları otomobilleri parçalamışlar Mersin'de bir depoda yapılan aramada başka illerden kiralanıp, GPS'leri sökülerek parçalanmak üzere satılan 2 otomobil ele geçirildi Ayrıca depoda çok sayıda parçalanmış araç, GPS sinyal kesici ele geçirilirken, şüpheli şahısları yakalamak için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kiraladıkları otomobilleri parçalamışlar Mersin'de ...
Özgürlük Mahallesinde yapımı devam eden parktaki donatılar tahrip edildi Başkan Gültak: "Lütfen bu hizmetlere sahip çıkın"
YEREL HABERLER Özgürlük Mahallesinde yapımı devam eden parktaki ...
Toroslar Belediyesi, ilçenin çiçek ve bitkilerini kendi serasında yetiştiriyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, ilçenin çiçek ve bitkilerini ...
Seçer: "Mersin çok şey hak eden bir kent”
YEREL HABERLER Seçer: "Mersin çok şey hak eden bir kent”
Bakan Pakdemirli: "(Pamukluk Barajı) Ekonomiye senelik 500 milyon lira katkısı olacak, yaklaşık 17 bin kişiye istihdam sağlayacak”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "(Pamukluk Barajı) Ekonomiye ...
Akdeniz Belediyesinin salgınla mücadele çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinin salgınla mücadele çalışmaları ...
Kızkalesi’nin karadaki uzantısı Korykos Kalesi de turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Kızkalesi’nin karadaki uzantısı Korykos Kalesi de ...
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı
YEREL HABERLER İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan ...
Fidye için adam kaçıran şüpheliler polisin operasyonuyla yakalandı
YEREL HABERLER Fidye için adam kaçıran şüpheliler polisin ...
Kırmızı mercimek ihracatında yüzde 125 artış AHBİB Eylül'de 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Kırmızı mercimek ihracatında yüzde 125 artış AHBİB ...
Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı
Evinde şahin besledi 19 bin TL para cezası yedi Beslenmesi ve avlanması yasak olan beyaz şahini alıkoyan yabancı uyruklu şahsa 19 bin lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Evinde şahin besledi 19 bin TL para cezası ...
Seçer, MEDAKA kurulları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Seçer, MEDAKA kurulları ile bir araya geldi
Görme engelliler ile belediye personeli, farkındalık için maç yaptı Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Dünya Görme Engelliler Günü’ için GoalBall maçı düzenledi
YEREL HABERLER Görme engelliler ile belediye personeli, farkındalık ...
Mersin'de Kent Orkestrasına sanatçı alımı yapılacak
YEREL HABERLER Mersin'de Kent Orkestrasına sanatçı alımı yapılacak
Mut zeytinyağı Başkent Market'te
YEREL HABERLER Mut zeytinyağı Başkent Market'te
ÇKA desteğiyle personele adli psikoloji eğitimi
YEREL HABERLER ÇKA desteğiyle personele adli psikoloji eğitimi
Kurdukları jigolo sitesiyle 1 milyon 100 bin TL dolandıran 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kurdukları jigolo sitesiyle 1 milyon 100 bin TL ...
Fırın işçisi iş yerinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Fırın işçisi iş yerinde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.