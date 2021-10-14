Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemi Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla başladı (2)



'MERSİN SEKTÖR BULUŞMASI TOPLANTISINA KATILDI'

Mersin ve ilçelerinde çeşitli etkinliklere katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, öğleden sonra Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda ticaret, sanayi, borsa ve bakliyat sektörünün temsilcileriyle buluştu. Pakdemirli, daha sonra Mersin Ticaret Odası Meclis Üyeleri, Mersin Ticaret Borsası Üyeleri ve bakliyatçılar ile toplantıda bir araya geldi. Buradan AKİB Toplantı Salonu'na geçen Pakdemirli, basına kapalı gerçekleşen Yaş Sebze Meyve İhracatçıları İle İstişare Toplantısı'na katıldı. Daha sonra IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi Temsili Çek Töreni'ne de katılan Pakdemirli, projesi kabul olan 33 girişimciye başarılar diledi. Etkinliğin ardından salonun girişinde kurulan stantları gezen Bakan Pakdemirli, tanıtımı yapılan yöresel ve coğrafi işaret tescilli ürünlerin tadına baktı, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Programının devamında AKİB'de balıkçılar, üreticiler ve üretici temsilcileriyle sektör buluşması toplantısında bir araya gelen Pakdemirli, buradaki konuşmasında, illerde en önemli programlarının üretici, yetiştirici ve besicilerle buluşup, onların sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi.

'KÜRESEL BELİRSİZLİK EMTİA FİYATLARINI ETKİLEDİ'

Küresel belirsizliğin tarım sektörünü de olumsuz etkilediğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, bunun emtia fiyatları kadar gıda fiyatlarını da artırdığını söyledi. Toplantıda kuraklığın olumsuzluklarına değinen Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Aşırı sıcaklık zararına karşı da TARSİM'i özellikle kapsam altına aldık. Hububat ve baklagillerde dönümünde 100 liraya varan bir desteğe kadar çıktık. Tarımsal kredilerin borç ertelemelerine mümkün mertebe yapma cihetine gittik. Tabi her şeyden önemlisi bugün sabahtan beri yapmış olduğumuz toplantıların ekseriyetinde konular dönüyor, dolaşıyor ve suya bağlanıyor. Su hepimiz için çok önemli olduğu kadar bizim sektörümüz için son derece önemli, tarımın paydaşları için önemli. Dünyadaki tatlı su kaynaklarının yüzde 70'ini tarım kullandığına göre bu konuda çabayı ve gayreti mutlaka devam ettiriyor olmamız lazım. Özellikle tabii ki bütün artan emtia fiyatlarıyla beraber hem besicimiz hem de süt üreticimiz ister istemez bu işlerden de etkilendi. Bunların minimuma indirme gayreti içerisinde Toprak Mahsulleri Ofisi, yem ham maddesi satışına temmuz ayında başladı. Eylülde 800 bin ton hububat sattık, ekimde de yine 900 bin ton hububat satıyor olacağız. Bu satışlar elbette piyasa fiyatlarından değil, üreticilerimizi destekleyecek, bugünkü piyasa fiyatlarının çok altında koşullarla üreticilerimizi bir destekleme cihetine gidiyoruz." Soner AYDIN / MERSİN, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-10-14 23:52:45



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