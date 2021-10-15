Çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin iş birliğiyle 15 Ekim Dünya El Yıkama Gününde, bulaşıcı hastalıkların yayılımının azaltılmasına dikkat çekmek amacıyla çocuklara yönelik olarak “El Yıkama Günü Etkinliği” düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Çocuk Atölyesinde düzenlenen etkinlikte, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat Bakır ile Dr. Ufuk Bakmaz tarafından çocuklara el yıkamanın ve hijyenin önemi anlatıldı.

Uzmanlar, temizlik ve sağlığın birbiri ile direk bağlantılı iki kavram olduğunu, günlük hayatta çevre ile en çok bağlantı kuran, bu nedenle en fazla mikrop barındıran organın eller olduğunu ifade etti. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi üzerine kurulmuş olan modern sağlık hizmetleri anlayışı çerçevesinde önemli bir koruyucu sağlık hizmeti olan el yıkamanın, birey ve toplum sağlığının korunması açısından basit, ucuz, uygulanabilir ve son derece etkili bir yöntem olduğu üzerinde duruldu.



“Günümüzün konusu el yıkama”

Çocuklara ellerini ne zaman yıkamaları gerektiği konusunda bilgiler verilirken, bu konuda animasyon da izletildi. Uzm. Dr. Bakır, çocuklara hangi durumlarda el yıkamaları gerektiğini şöyle anlattı:

“Bugün günümüzün konusu el yıkama. Sizler hasta olmayın, daha az hasta olup, daha az burnunuz aksın, daha az şikayetleriniz olsun, daha az karnınız ağrısın diye bu konuyu anlatıyoruz. Hastalıklardan korunmak için en kolay yol el yıkamaktır. Ellerimizin tertemiz hale gelmesi için sabunu elimizin her yerine sürmemiz gerekiyor. Peki, ne zaman elimizi yıkamalıyız? Mesela arkadaşınız hapşırdı, öksürdü. Size doğru öksürmüş olabilir ya da onun bir hastalığı vardır. Hemen gidip elimizi sabunla yıkıyoruz. Tuvaletlerden sonra mutlaka elimizi yıkıyoruz. Hayvanları seviyoruz, kucağımıza alıyoruz, ellerimizi yıkıyoruz. Çöpe bir şey attıktan sonra yine ellerimizi yıkıyoruz. Bazen ellerimizi yıkamak için su ve sabun bulamıyoruz. Böyle durumlarda dezenfektan dediğimiz bir el yıkama antiseptiği var. Yine bunu da elimizi yıkar gibi iyice elimize yedirmemiz gerekiyor. Ellerimizi yıkarken içimizden iki kere 10’a kadar sayıp öyle elimizi durulamamız gerekiyor.”

Dr. Ufuk Bakmaz’ın el yıkamayı uygulamalı olarak da gösterdiği etkinliğin sonunda çocuklara içerisinde dezenfektan, el sabunu ve kağıt sabunun olduğu paketler dağıtıldı.

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