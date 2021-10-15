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Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor 1979'da Manş Denizi’ni yüzerek geçen 65 yaşındaki Arslan, Mersin'deki maratonda tarihe geçmeye hazırlanıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim'de gerçekleştireceği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu'na, 28 Ağustos 1979'da Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadın olan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da katılacak.

Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor 1979'da Manş Denizi’ni yüzerek geçen 65 yaşındaki Arslan, Mersin'deki maratonda tarihe geçmeye hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Ekim’de gerçekleştireceği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu'na, 28 Ağustos 1979’da Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk Türk kadın olan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da katılacak.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2 parkurda düzenleyeceği yüzme yarışı, Mersin İdmanyurdu Meydanı ve Viranşehir Plajı’ndan başlayıp Soli Pompeiopolis Parkı yanında noktalanacak. 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan da bin 200 metrelik halk parkurunda her yaştan Mersinliyle Mersin’in maviliklerinde kulaç atacak. 1957’de Adana’da doğan 65 yaşındaki Nesrin Olgun Arslan, "Adana, yüzmeyle birlikte anılan bir kent. Her ne kadar Mersin’in denizi varsa da Adana’nın da gölü ve sulama kanalları var. Biz yüzücüler oralarda yüzmeyi öğrendik ve o dönemin şampiyon yüzücüleri arasında yetiştiğim için de çok mutluyum" dedi.
Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında birçok başarıya imza atan Arslan, 28 Ağustos 1979’da kuş uçuşu 33 kilometre olan Manş Denizi’ni yüzerek geçme başarısını, "1979 yılında Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk kadın yüzücü unvanını aldım. 28 Ağustos tarihinde İngiltere’den Föransa’ya 15 saat 47 dakikada yüzerek bu başarıyı kazandım. Bu gerçekten bana büyük mutluluk verdi" cümleleriyle anlattı.
17 yaşında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü’nü kazandığında o dönemin Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Tuncay Şenyüz’ün kendisinden yüzmeyi bırakmasını istediğini söyleyen Arslan, "Benim en büyük şansım Tuncay Şenyüz. Beni havuzun kantininde gördüğünde, ‘Sen 17 yaşından sonra yüzüp ne yapacaksın’ dedi. ‘Bırak artık bu yüzmeyi, niye geldin’ dedi. Ben de ‘Yapmayın hocam, ben Ankara Gazi Beden Eğitimi Bölümü’nü kazandım ve sporun içindeyim, niye yüzmeyeyim ki’ dedim" diye konuştu.
Havuzda birçok başarı kazanmasına rağmen o yaşlarda rekortmen bir yüzücü olamadığını da söyleyen Arslan, "Onun nedenini de çok sonra öğrendim. Benim vücut yapım, kas yapım mukavemete göre spor branşlarında başarılı olabileceğimi gösteriyormuş. Ben yıllarca havuz yarışlarında boşu boşuna 50100 metre sürat yarışları yüzmüşüm" dedi.

"Tam 4 yıl sürdü Manş’a hazırlanmam"
Nesrin Olgun Arslan, 1975 yılında 32 yaşındaki dünya rekortmeni Erdal Acet’in Manş Denizi’ne hazırlandığını gazetelerin yazması üzerine bir iddia ortaya koyduğunu belirterek, "Erdal abi 32 yaşında, ben 17 yaşındayım. Dedim ki ‘Tuncay Hocam, Erdal abi 32 yaşında halen yüzüyor, ben 17 yaşındayım siz bana yaşlı diyorsunuz’. ‘Erdal Acet kim, sen kim’ dedi. Manş’ın yerini bile bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımı, ne olduğunu bilmiyorum. ‘Ben de orayı yüzeceğim’ dedim. Tam 4 yıl sürdü benim Manş’a hazırlanmam ve 1979 yılında, tam da Gazi Beden Eğitimi Bölümü’nü bitirip öğretmen olduktan sonra gerçekten çok olağanüstü antrenman yaptım. Günde 6 saat. Benim yaşantımın en güzel yıllarıydı 17 ve 22 yaş arası. Bütün vaktim antrenman yapmakla geçti" şeklinde konuştu.

"Kulaçlarımı Mersin’in tarihi için atacağım
42 yıl sonra Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu’nda da yüzerek tarihe geçmeye hazırlanan Arslan, "Bundan 42 yıl önce Manş Denizi’ni ilk yüzen kadın olmak, ilk olmak hep çok güzel geldi. Çok takdir edildim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de beni bu tarihi yarışa davet etmesi gerçekten büyük bir onur oldu. Büyük bir keyifle yine bir ilkte, yine bir tarihe geçmek için Pompei Harabeleri’yle, önemli, tarihi bir yarışta yüzmek, yer almak muhteşem bir duygu. Büyükşehir Belediyesine sonsuz teşekkürler. Kulaçlarımı Büyükşehir için atacağım. Mersin’in tarihi için atacağım. Mersin’in güzel sahillerinde yüzmek gerçekten olağanüstü olacak. Halkla birlikte, halk maratonuna katılacağım. Çocuklarla, gençlerle iç içe denizde kulaç atmak muhteşem olacak. Tüm Mersinlileri bu yarışa bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Spor alanında Mersin’de son yıllarda güzel gelişmelerin olduğunu da sözlerine ekleyen Nesrin Olgun Arslan, "Vahap Başkanımı büyük bir takdirle izliyorum. Çalışmalarını takdir ediyorum. Spora verdiği hizmetler benim ilgi alanımda. Öbür hizmetleri zaten harika yapıyor. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum sportif anlamda. Çünkü deniz kenarlarında benim de güzel projelerim var, her zaman yanlarındayım" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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