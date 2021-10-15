Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İsveç Uluslararası Kalkınma Birliği Ajansı (SIDA) ve Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) ekibi ile bir araya geldi. Başkan Seçer, toplantıda iş birliği vurgusu yaparak, “İyi neticeler almak için önemli projelerde bizimle çalışmak isterseniz ekibimiz buna hazır” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Seçer, SIDA ve RESLOG ekipleriyle belediyede bir araya geldi. Buluşmaya, SIDA İsveç Büyükelçiliği İşbirliği Sorumlusu Christoffer Burnett Cargil, İsveç Büyükelçiliği Program Müdürü Lucy Andrade, RESLOG İsveç Ekibinden Proje Müdürü Marlene Hugosson, Proje Koordinatörü Ellen Ahlqvist, Key Expert Gunnar Andesson ile RESLOG Türkiye ekibinden temsilciler katıldı.



“Kentte yoğun göçün neden olduğu çok önemli bir tahribat süregidiyor”

Başkan Seçer, görüşmede yaptığı konuşmada, heyetin ilgilendiği konular için Mersin’in çok verimli bir bölge olduğunu söyledi. “Bu kentte yoğun göçün neden olduğu çok önemli bir tahribat süregidiyor. Biz de belediye olarak kendi imkanlarımız ve yasaların bize verdiği imkanlar ölçüsünde bu sorunla boğuşmaya çalışıyoruz” diyen Seçer, Mersin’in özellikle Ortadoğu’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ilk etkilediği coğrafi bölgelerin başında geldiğini ifade etti. Seçer, “Suriye’deki savaşın nedeni olanlar, pek bu sorunu çözmek için uğraş vermiyor ama biz savaş istemeyen, barış tutkunu insanlar maalesef bu sorunun yükünü çekmeye mecbur kalıyoruz. Şunu da çok açık yüreklilikle belirtmem gerekiyor ki bu anlayışla, bu sorunların kısa vadede çözülmeyeceğini çok net görüyorum. Uluslararası örgütlerin devreye girip Suriye’deki barış ortamını tesis edip, insanların normal yaşama dönmelerini sağlaması gerekiyor. Elbette ki, sizler gibi dünya sorunları ile alakalı, iyi niyetle, barışçıl bir anlayışla bu sorunlara eğilenleri takdirle karşılıyorum. Orada mutlaka savaşın noktalanması ve sadece Türkiye'de değil birçok civar ülkelere dağılmış Suriyelilerin tekrar ülkelerine dönmesinin, döndürülmesinin önünün açılması gerekiyor” diye konuştu.



“Mersin Türkiye’nin özeti ve en zor kenti”

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bir Uyum Merkezi oluşturduklarını belirten Seçer, “Bu konuda çok değerli, birikimli arkadaşlarımızı, çalışanlarımızı da bu işle görevlendirdik. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği, GİZ gibi çok değerli örgütlerle, kurumlarla iş birliğimiz hala devam ediyor. Şunu da mutlulukla ifade edeyim ki; burada bizimle tanışıp, görüşüp, bu konuda ortak çalışma yürüten insanlardan bizler son derece memnunuz ama onlar da bizden son derece memnun ki, bu iş birliği gayet mutlu bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

320 kilometrelik sahil şeridine sahip Mersin’de, kayıtlı ve kayıt dışı olmak üzere 350 bin Suriyeli ve yaklaşık 1,9 milyon yerli nüfus ile birlikte toplam 2,3 milyon kişinin yaşadığını ifade eden Seçer, “Mersin, Türkiye’nin bir özeti ve Türkiye'nin en zor kenti. Burada 350 bin ya da 400 bin Suriyeli ve kentin ekonomik, yapısal, sosyolojik taşıdığı yükü şimdi siz tahmin edin” dedi.

Konuşmasını iş birliği vurgusu yaparak sürdüren Seçer, “İyi neticeler almak için önemli projelerde bizimle çalışmak isterseniz ekibimiz buna hazır. Bu konuda samimi olarak da iş birliğine biz de canı gönülden katılmak isteriz ve bunu da samimi bir şekilde istiyoruz” dedi.



“Durumun üstesinden gelebilen gelişimleri desteklememiz gerekiyor”

İsveç Uluslararası Kalkınma Birliği Ajansı İsveç Büyükelçiliği İşbirliği Sorumlusu Christoffer Burnett Cargil ise büyük bir heyetle İsveç hükümetini temsilen Mersin’de olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Sizin az önce ifade ettiğiniz iş birliğine yönelik sözler de bizim için çok ilham verici. İsveç'te hem Suriyeli mültecileri desteklemek hem de onlara ev sahipliği yapan toplumu desteklemek için kararlı bir biçimde çalışıyoruz. Buraya ne kadar sayıda kişinin geldiği ve bu kadar çok sayıda kişiyi nasıl barındırdığınız esasen hayal bile edilemez noktada. Hepimiz Suriye'de barış olsun ve insanlar evine dönebilsin istiyoruz ama durumun zor olduğunun da farkındayız. Tam da bu nedenle durumu idare edebilen, durumun üstesinden gelebilen ve duruma adapte olabilen gelişimleri desteklememiz gerekiyor. İsveç Hükümeti olarak dayanıklılığın artmasına yönelik projeleri, sizlerle iş birliği yapılan projeleri destekliyoruz. İyi planların olması her zaman önemli ama daha da önemlisi bunların nasıl uygulanacağına ilişkin süreç.”

Başkan Seçer de spesifik olarak hangi konularda iş birliği yapılabileceğinin gerçekleştirilebilecek toplantı ve incelemelerden sonra belirlenebileceğini söyledi. Yoğun göç alan şehirlerin altyapı çalışmalarında FRITII kapsamında çok önemli katkılar alınabildiğini ifade eden Seçer, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifinin ortaklığında kadın istihdamına dayalı güneş enerjili kurutma tesisi kurduklarını vurguladı.



RESLOG hakkında

2018 yılında hayata geçirilen Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlıyor. Proje doğrultusunda her 2 ayda bir Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi ev sahipliğinde eğitimler, söyleşiler, panel ve deneyim paylaşım toplantıları düzenleniyor.

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