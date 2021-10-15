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Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı

DHA

Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı


Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin)(DHA)-MERSİN´in Erdemli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alında olan ceylan bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "Urfa ceylanı koruma altında olan bir türdür. Ceylanımızı, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine teslim edeceğiz" dedi.
İlçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeşilyurt mevkiinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan  ceylan, Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne teslim edildi. Yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlenen ceylan, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine gönderilecek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mevlüt Çetin, "İlçemize kaçak yollarla getirildiğini düşündüğümüz Urfa ceylanı, ilçeye bağlı Tömük Mahallesi Yeniyurt mevkiinde vatandaşlar tarafından bulunarak bize haber verildi ve hemen alarak şefliğimize getirdik. Yapılan ilk incelemede 6 aylık olduğu ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirledik. Urfa ceylanı koruma altında olan bir türdür. Ceylanımızı, Şanlıurfa Kızılkuyu ceylan yetiştirme merkezine teslim edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER
2021-10-15 14:43:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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