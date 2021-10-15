Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz" Akdeniz Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz" Akdeniz Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi

İHA

Gültak: "2021 yılını 100 milyon lira gelirle kapatmayı hedefliyoruz" Akdeniz Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, göreve geldikleri 2019 yılı Mart ayı yerel seçimlerinden bu yana geçen 30 aylık süreçte, belediyenin 24 milyon TL’yi aşan miktarda borcunu ödediklerini belirterek, 2021 yılını 100 milyon lira tutarında bir gelirle kapatmayı hedeflediklerini söyledi.
Akdeniz Belediye Meclisi, Ekim Ayı İkinci Birleşimini, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında, konferans salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, Karaduvar sahilinde 910 Ekim’de 60 bini aşkın insanın ziyaretiyle gerçekleşen 2’inci Karaduvar Balık Festivali’ni tanıtıcı film gösterimi ile sürdü. Başkan Gültak, filmin ardından yaptığı konuşmada, “Bu seneki balık festivalimize ilkinden daha fazla kalabalık, farklı illerden insanlar geldi. Birçok ulusal kanalda festivalimizden bahsedildi. Karaduvar; ülkemizin en önemli balıkçı kasabalarından biri. Biz olsak da olmasak da gelecek arkadaşlar, festivali sürdürmek zorunda olacak. Karaduvar Balıkçı Limanı da değişecek ve çok daha güzel olacak” dedi.
201920202021 yılları gelirgider tablosu
Toplantıda Başkan Gültak, meclis üyelerine 2019, 2020, 2021 yıllarını kapsayan belediye bütçesi, borç durumu, gelirgider durumu, İller Bankası kesintileri ve harcamalarla ilgili detaylı sunum ve bilgilendirme yaptı. Başkan Gültak, “2021 yılında, ilk kez bu ay, biz maaşları karşılayabildik. Onun dışında kötü aylarımız da oldu. Mesela 5’inci ay, yüzde 50 ile karşılamış İller Bankası. Toplam ortalama ise yüzde 67. Yani, göreve geldiğimiz günden bu yana İller Bankası’ndan aldığımız gelirin ortalamasını çıplak maaşlara oranladığımızda yüzde 67’sini karşılayabiliyoruz” diye konuştu.
“24 milyon TL’den fazla borç ödedik”
Başkan Gültak, geçen 30 ayın 27’sinde, belediyenin kendi özgücü ve imkânlarıyla bütçeyi finanse ettiklerini, sadece kalan 3 ayda ise İller Bankası’ndan destek aldıklarını dile getirdi. Geçmişe ait 24 milyon küsur TL’den fazla borç ödediklerinin de altını çizen Gültak, şöyle konuştu; “Peki ne borç alınmış bugüne kadar? 120 aylık, toplamda anapara 14 milyon, faizi 10 milyon, ödenen miktar 7 milyon küsur. Bu paralardan 17 milyon TL borç kalmış. Diğeri, bizim dönemimiz, meclisin desteğiyle 5 milyon TL borç almışız. Faizi ile ödemelerini yapmışız ve 3 milyon TL kalmış. 1 Temmuz 2013, bizden önceki belediye başkanının dönemi 9 milyon anapara, 4 milyon faiz, 14 milyon küsur. Bu borcu da bitirmişiz. Diğer bir borç bizim dönemde, sizin desteğinizle aldık, 10 milyon TL. 1 milyon faiz, ödenen miktar 6 milyon TL. 5 milyon 400 bin TL bu borçlanmadan kalan borcumuz.”
“Borç bırakmamak için 36 ay vadeyle kredi çektik”
Sözlerini, “Dikkatinizi çekmek isterim, bizim dönemimizde 36 aylık vadelerle krediler çektik. Yani kendi dönemimizi esas alıyoruz. Zira kimseye borç bırakmak gibi bir niyetimiz yok” diyerek sürdüren Gültak, “İsteseydik biz bu borçları 10 yıl, 12 veya 5 yıl vadelerle de çekebilirdik. Sonrasında da küçük küçük rakamlarla öderdik. ‘Gelecekte de kim geliyorsa o ödesin’ diyebilirdik. Fakat bizim farklı bir tarzımız var. Kendi dönemimde bu borçları bitirmiş olacağım” ifadelerini kullandı.
“2021 yılını, 100 milyon TL’nin üzerinde bir gelirle kapatacağız”
Belediyenin yaklaşık 3 yılı kapsayan gelir durumunu da aktaran Gültak, “2019 yılında 72 milyon 165 bin TL gelirimiz var. 2020'de 90 milyon 488 bin 265 TL gelirimiz var, yüzde 25 artış sağlamışız. 2021 yılı ilk 10 ayı itibariyle de 66 milyon 452 bin TL gelir sağlamışız. Bir önceki yıla göre, kalan 3 ayın simülasyonunu yaptığımızda tahmini 45 milyon lira daha gelir elde edeceğiz. Yani inşallah 100 milyon TL’nin üzerinde bir gelirle 2021 yılını kapatacağız” dedi. Gültak, özellikle 2020 ve 2021 yıllarına ait mayıs ve kasım aylarında yapılan vergi ödemeleri sayesinde belediye gelirlerinde önemli oranda artış sağladıklarını da sözlerine ekledi.
2022 mali yılı bütçesi ile 2022 mali yılı performans programı kabul edildi
Mecliste görüşülüp karara bağlanan diğer gündem maddeleri ise sırasıyla şöyle; “Belediye Meclis Başkanı ve üyelerine; 2022 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek huzur hakkı miktarının tespiti ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. Yine 2022 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifeleri ile ilgili gündem de oybirliğiyle onaylandı. Mecliste; 2022 Mali Yılı Performans Programı ile 2022 Yılı Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen gündemler de görüşüldü. Meclis üyelerinin çeşitli görüş, öneri ve eleştirilerini sunmasının ardından bu maddeler de oybirliğiyle kabul edildi.
1/5000 ölçekli uygulama imar planı 2’inci etabı kabul edildi
Bahçe ve Barış mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı 1’inci bölgede onaylanan 1/5000 Ölçekli Revizyon İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 2’inci etabı ile ilgili İmar ve Çevre Komisyonlarına müştereken havale edilen konu görüşülerek üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait olan Iğdır Mahallesi’ndeki bir taşınmazın, ‘sağlık istasyonu’ olarak kullanılması şartıyla Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne 10 yıl süreli olarak bedelsiz tahsisi ile ilgili gündem de meclisten oybirliğiyle geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mersin'de
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Mersin'de
Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına alındı Mersin'de baba ile kızının ABD ve Kanada ülkelerine gitmek isteyen 60 kişiye sahte vize düzenledikleri, bu kişilerin de ABD Başkonsolosluğuna müracaatta bulunduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Sahte vize düzenleyen baba ve kızı gözaltına ...
Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı
YEREL HABERLER Mersin'de bulunan 6 aylık ceylan korumaya alındı
Mersin'de sahte Schengen vizesi hazırlayan baba-kıza gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de sahte Schengen vizesi hazırlayan baba-kıza ...
Kaçak yolla Mersin'e getirilen ceylan Şanlıurfa'da doğal yaşam alanına salındı Kaçak getirildiği Mersin'de duyarlı bir vatandaş tarafından yolda yakalanan ceylan, Şanlıurfa'da doğal yaşam alanına salındı
YEREL HABERLER Kaçak yolla Mersin'e getirilen ceylan Şanlıurfa'da ...
Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama hem ihracata katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin tekstil atölyesi hem istihdama ...
Kaçak yolla Mersin'e getirildiği düşünülen ceylan koruma altına alındı Türkiye'de daha çok Şanlıurfa ve Hatay bölgesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan ceylan, Erdemli ilçesinde bulundu Koruma altına alınarak bakımı yapılan ceylan Şanlıurfa'ya gönderildi
YEREL HABERLER Kaçak yolla Mersin'e getirildiği düşünülen ceylan ...
Kadın çiftçilere fidan desteği
YEREL HABERLER Kadın çiftçilere fidan desteği
Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz zabıtası, market, manav ve pazarlarda fiyat ...
Dünyanın tek yüzer nükleer santrali ilk kez ziyarete açıldı Rosatom'un yüzer nükleer santrali Akademik Lomonosov'a çevrecilerden övgü yağdı
YEREL HABERLER Dünyanın tek yüzer nükleer santrali ilk kez ziyarete ...
25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü sandalye sevinci yaşıyor
YEREL HABERLER 25 yıl tekerlekli tahtayla gezdi; şimdi akülü ...
Unutulanlar umut oldu
YEREL HABERLER Unutulanlar umut oldu
Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç edilmeye başlandı Mut Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Salğur: "Coğrafi işaretimizi aldıktan sonra bizim önümüz daha da açıldı" "Biz coğrafi işaret aldıktan sonra Azerbaycan'a ihracat yapmaya başladık, Azerbaycan'a başladığımız ihracatı bu sefer Avrupa'ya yansıtmak istiyoruz, başladık da"
YEREL HABERLER Tescille önü açılan Mut zeytinyağı Avrupa'ya ihraç ...
Çocuklar Deniz Müzesini gezdi
YEREL HABERLER Çocuklar Deniz Müzesini gezdi
Başkan Seçer’den SIDA ve RESLOG ekibine iş birliği çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Seçer’den SIDA ve RESLOG ekibine iş birliği ...
Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna katılıyor 1979'da Manş Denizi’ni yüzerek geçen 65 yaşındaki Arslan, Mersin'deki maratonda tarihe geçmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER Nesrin Olgun Arslan, Mersin'de yüzme maratonuna ...
Başkan Seçer'den SIDA VE RESLOG ekibine iş birliği çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Seçer'den SIDA VE RESLOG ekibine iş birliği ...
Çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Çocuklara el yıkamanın önemi anlatıldı
Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı kazandırıldı
YEREL HABERLER Mut Belediyesi araç filosuna kombi asfaltlama aracı ...
Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemi Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla başladı (2)
YEREL HABERLER Pamukluk Barajı'nda su tutma işlemi Bakan ...
Bakan Pakdemirli: "Mersin son 19 yılda üretimini 9 misli artırdı" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Mersin hakikaten 19 yılda gerçekten üretimini 9 misli artırmayı başarmış nadir kentlerimizden bir tanesidir" "Birçok ilimize gittiğimizde ya 4 misli, ya 5 misli büyümüşken Mersin üretimini 9 misli artırdı"
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Mersin son 19 yılda üretimini 9 ...
Bakan Pakdemirli: "Tüm dünyada gıda fiyatları artıyor" "Küresel belirsizlik ister istemez emtia fiyatları kadar gıda fiyatlarını da artırdı" "Fiyatlar artıyor, tüketici burada çok ciddi etkilenmiş durumda" Mersin'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meyve sebze ihracatçıları ile balıkçı, üreticiler ve üretici temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: "Tüm dünyada gıda fiyatları ...
Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi’
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesinden ‘Meme Kanseri Farkındalık ...
Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli, sanayici ve bakliyatçılarla bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.