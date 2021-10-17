Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde şişelenmiş halde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada satışa hazır halde şişelenmiş 200 litre alkollü içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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