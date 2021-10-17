Mersin'de özel gereksinimli öğrenciler için 'engelsiz kariyer' semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezince, Mersin Üniversitesi Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi 25 özel gereksinimli öğrenciye yönelik olarak Tarsus Gençlik Kampı’nda düzenlenen gezi sonrası, 'engelsiz kariyer' konulu seminer programı düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kurulan ve kısa zamanda iş gücü piyasasının tüm taraflarına yönelik başarılı çalışmalara imza atan Kariyer Merkezi, farklı kesimlere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Mersin Üniversitesi iş birliğinde Engelsiz Kampüs Topluluğu üyesi engelli öğrencilere ve refakatçilerine yönelik Tarsus Gençlik Kampı’nda gezi düzenlendi. Kariyer Merkezince, gezi sonunda özel gereksinimli öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmak amacıyla sunum programı gerçekleştirildi.

Öğrencilerin soruları yanıtlandı

Kariyer Merkez Müdürü Serkan Özada, dijital dönüşüm sürecinin hız kazanması ile çalışma hayatının da önemli bir dönüşüm geçirdiğini, bu süreçte mesleklerin tanımının ve işlerin yapılış şekillerinin değiştiğini belirtti. Özada, kariyer planlaması yapılmadan önce mutlaka dijitalleşme sürecinin yeni argümanları olan çevik organizasyonlar, uzaktan eğitim, uzaktan çalışma, iş süreçlerinin dijitalleşmesi, endüstri 4.0 gibi kavramların ne anlama geldiğinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Özada, özel gereksinimli vatandaşların iş hayatındaki yeriyle ilgili yerel yönetimlerin çalışmalar yaptığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesinin de özel gereksinimli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, konfor alanlarını genişletmek, bakım ve ihtiyaçlarına destek olmak, iş hayatına girişleri konusunda rehberlik hizmeti sunmak başta olmak üzere birçok hizmeti sürdürdüğünün altını çizdi.

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