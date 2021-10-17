Bozyazı'da çiftçiler yağmur duasına çıktı

Türkiye'nin örtü altı yetiştiriciliğinin yapıldığı önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeterli yağışın olmaması nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan yöre halkı, yağmur duasına çıktı.

İlçeye bağlı Tekmen Mahallesi Merkez Camii'nde bir araya gelen vatandaşlar, toplu olarak öğlen namazını kıldı. Ardından pazar yerinde bir araya gelen vatandaşlara hitap eden Bozyazı İlçe Müftü Vekili Mehmet Fidan, hadislerden örnekler verip, toplu olarak yapılan yağmur duasının önemine değindi. Fidan, yağmur dileklerinin kabul olması temennisinde bulunup katılımcılara teşekkür etti. Ardından din görevlileri tarafından yağmur duası yapıldı. Yapılan duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

Programda vatandaşlar, çoğunluk olarak geçimlerini örtü altı tarım yaparak kazandıklarını, bu yıl istenilen düzeyde yağmur yağmadığını, bu nedenle kuraklık endişesi yaşadıklarını, yeraltı kaynak sularının tükenme aşamasına geldiğini ve bir an önce yağmurun yağması ve ürünlerin su ihtiyacının karşılanması amacıyla yağmur duasına çıktıklarını söylediler.

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