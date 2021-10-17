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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediyesi çalışanları ve aileleri piknikte buluştu

İHA

Mezitli Belediyesi çalışanları ve aileleri piknikte buluştu

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanları ve aileleri, Kuyuluk Kent Ormanında düzenlenen piknikte bir araya geldi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, meclis üyeleri, sendika temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile mahalle muhtarlarının da katıldığı piknikte, belediye çalışanlarının oluşturduğu müzik grupları konuklara müzik ziyafeti sundu. Türküler söylenip halayların çekildiği piknikte, çalışanlar unutulmaz bir gün geçirdi.
Katılımcılara çeşitli ikramların yapıldığı piknikte, Başkan Yardımcısı Osman Günay'ın saz çalma sürprizi renkli anların yaşanmasına neden oldu. Başkan Tarhan, belediye çalışanları tarafından oluşturulan orkestra ve davul zurna ekibi eşliğinde çalışanlarla birlikte halay çekti.
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Belediyesi çalışanlarının ilçeye güzellik katmaya devam ettiklerini söyledi. Mutlu Mezitli’yi çalışanlarla birlikte var ettiklerini kaydeden Tarhan, "Mezitli’ye getirdiğiniz bahar havasıyla en güzel eğlenceyi sizler hak ediyorsunuz. Bugün bu etkinliği düzenleyerek, farkınızı bir kez daha ortaya koydunuz. Mezitli olarak, kocaman bir aileyiz. Çalışanlarımız da kendi ailelerine gösterdikleri hassasiyet ve özenle hizmet vermeye gayret gösteriyor" dedi.
Mezitli Belediyesi çalışanlarının aynı özveri ile çalışarak, daha mutlu bir Mezitli için mücadele edeceklerinin belirten Tarhan, "Mezitli çalışanlarımız sayesinde güler yüzlü insanların yaşadığı bir kent olmaya devam ediyor. Artık Mezitli, herkesin yaşamak için tercih ettiği mutlu insanlar kenti. Mezitli’ye değer katmaya devam edeceğiz. Kadınlara verdiğimiz önem devam edecek. Bu dönem çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız daha fazla olacak" diye konuştu.
Gerçekleştirdikleri projeleri sıralayan Başkan Tarhan, çalışanlarla daha sık bir araya gelecekleri söyledi.

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