Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'nda rafting yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Savaş Erçal (64), botun devrilmesi sonucu boğuldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Derinçay Mahallesi´nde meydana geldi. Yurt dışında nöroloji uzmanı olarak görev yapan Dr. Savaş Erçal, rafting yaparken, botun devrilmesiyle akıntıya kapıldı. Olayı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, Erçal'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Erçal'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2021-10-17 18:01:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.