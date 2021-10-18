Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti

İHA

Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti

– Mersin’de ilk kez yüzme maratonu düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunda 69 sporcu mücadele etti. İki ayrı kategoride düzenlenen maratonun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer verdi.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin ilk yüzme maratonu olan Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunu gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde 1200 metre ve 8 bin 400 metrelik iki parkurdan oluşan maratonda, aralarında farklı şehirlerden katılımcıların da yer aldığı 69 yüzücü Mersin maviliklerinde kulaç attı.

Akdeniz’in mavi sularında kıyasıya mücadele yaşandı
Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunun ilk yarışı olan 1200 metrelik kısa parkur, sabah saat 10.00’da Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde 29 yüzücünün katılımıyla başladı. Maratonun ikinci yarışı olan ve 40 yüzücünün kıyasıya mücadele ettiği 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startı ise saat 11.00’de verildi. Yarış öncesi başlangıç noktası olan Mersin İdman Yurdu Meydanına gelerek yüzücülerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 8 bin 400 metrelik uzun parkurun startını verdi. Yüzücüler Akdeniz’in mavi sularında kıyasıya mücadele ederken, yüzücülerin yakınları da bitiş noktası olan Soli Pompeiopolis Parkında heyecan dolu bekleyiş yaşadı.
Maraton öncesi Soli Pompeiopolis Parkı yanındaki alanda kurulan fuarda, konserler ve dans gösterileri yapıldı. Merkez ilçelerin yanı sıra Mut ve Silifke’den gelen toplam 120 üretici kadın da 60 stantta ürünlerini satma imkanı buldu. Ayrıca maraton sabahında, Büyükşehir’in Sosyal Hizmetler Dairesi personeli tarafından “1 Ekmek 1 Çorba” aracından alandakilere çorba ikramı yapıldı.

“Kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem veriyoruz”
Başkan Seçer, yüzme maratonunun Mersin için önemine dikkat çekerek, “Mersin’in hem tanıtımı hem özelliklerinin ortaya çıkarılması hem de kentin hareketliliği, insanların bir araya gelmesi açısından önemli. Bugünkü yüzme yarışımız da bunlardan bir tanesi. Birçok alanda aslında Mersin’de yenilikler var. Etkinliklere önem veriyoruz. Kültür, sanat ve spor etkinliklerine önem veriyoruz” diye konuştu.
Hayata geçirdikleri Kır Çiçekleri projesi hakkında da bilgiler aktararak, spora verdikleri önemi bir kez daha hatırlatan Seçer, “Mersin’i bir spor kenti, sanat kenti, kültür kenti yapma yolunda bugün yapacağımız yarışma aslında bir nokta. Çok daha büyük işler yapacağız” dedi.
Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunu geleneksel hale getireceklerini belirten Seçer, “Maratonu uluslararası boyuta da taşımak nihai hedefimiz. Bunları da gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Mersin’i bir spor kenti yapmak istiyoruz”
8 bin 400 metrelik uzun parkurun sonlanmasının ardından Başkan Seçer, dereceye giren yüzücüler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Dereceye girenleri kutlayan Seçer, “Bu başarıları uluslararası arenada da taçlandırırlar diye umut ediyorum. Mersin’i bir spor kenti yapmak istiyoruz. Buna da çok uygunuz. Kazanan ve kazanmayan tüm sporcularımızı canı yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“O an tek düşündüğüm bir an önce bitirmekti, birinci olabilmekti”
8 bin 400 metrelik parkurun kadınlar genel klasmanında birincisi olan 14 yaşındaki Ada Liza Çelik, “Bir ara gerçekten yapamayacağımı düşündüm ama bir şekilde bitirdim. O an tek düşündüğüm bir an önce bitirmekti, birinci olabilmekti. O kadar yüzdükten sonra boşa gitmesini istemedim” dedi.
15 yaşında 8 bin 400 metrelik uzun parkurda kulaç atan ve birinci olan Eren Yarar da ilk defa bir yüzme maratonuna katıldığını belirterek, “Heyecanlıydım. Bence fena yüzmedim, güzel yüzdüm. Son 1 kilometre kala bayağı yoruldum. Bitmeyecek sandım ama güzeldi” dedi.
1 saat 52 dakika 30 saniyede yarışı tamamlayarak birinci olan Yarar, “Vahap Başkan’a teşekkür ediyorum bu programı yaptığı için” diye konuştu.

Maratona Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın Arslan da katıldı
28 Ağustos 1979’da Manş Denizini yüzen ilk Türk kadın Nesrin Olgun Arslan da maratona katıldı. Tarihi bir ilkte Soli Pompeiopolis’te Mersin’in güzel denizinde yüzmenin harika duygular yaşattığını söyleyen Arslan, “Mersin Büyükşehir Belediyesine bir kere daha teşekkür ediyorum bana bu mutluluğu yaşattığı için. 1200 metrede yarıştım. 32 dakikada bitirdim. Aslında 30 dakikada yüzerim diyordum ama 2 dakika geç bitirdim ama müthiş keyifliydi. Mersin Büyükşehir Belediyesinden bu yarışın uluslararası hale gelmesini istiyorum” dedi.

Dereceye giren yüzücülere ödülleri verildi
Uzun parkur yüzme yarışında dereceye giren 1415 yaş erkek ve kadın yüzücülere ödüllerini Başkan Seçer verdi. 1415 yaş kadınlarda birinciliği Ada Liza Çelik, ikinciliği Ceren Gürpınar ve üçüncülüğü Elen Varak aldı. 1415 yaş erkeklerde ise birinciliği Eren Yarar elde etti ve aynı zamanda parkur rekoru kırdı. İkinciliği Halil Giran, üçüncülüğü de Ufukcan Kaynak aldı.
Uzun parkur 1617 yaş kadınlarda dereceye girenlere ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış verdi. 1617 yaş kadınlar kategorisinde birinciliği Melissa Öner, ikinciliği ise Cemre Tekbulut aldı.

4348 yaş erkeklerde dereceye giren yüzücü eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu oldu.
4954 yaş erkekler kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Bedri Dursun verdi. Bu kategoride birinciliği Tunç Günal, ikinciliği Tolga Han Değirmenci, üçüncülüğü ise Volkan Nalbantoğlu aldı.
5560 yaş erkekler kategorisinde dereceye giren yüzücülere ise ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok verdi. Bu kategoride birinciliği Erman Akkaya, ikinciliği Suat Gürışık aldı.
61 yaş erkekler kategorisinde ödüle hak kazanan Selami Aksoy’a da ödülünü Manş Denizini yüzerek geçen ilk Türk kadın olan Nesrin Olgun Arslan verdi.
Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonunun 1200 metrelik kısa parkurunda dereceye girenlere de ödülleri ve hatıra madalyaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ziyaret ediyor Pandemi ve orman yangınları nedeniyle kapalı bulunan 1 Eylül itibariyle kapılarını tekrar ziyaretçilere açan Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı'nı kısa sürede 15 bin kişi ziyaret etti Ziyaret edenlerin hayran kaldığı şelaleden akan berrak sudaki balıkların çıplak gözle izlenebilmesi ise ayrı bir keyif veriyor Son zamanlarda özellikle Rus turistlerle, gurbetçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği tabiat anıtı şelale kuraklıktan etkilenmeden aynı coşku ile akmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğa harikası tabiat anıtı şelaleyi, en çok Ruslar ...
"Ölür" denilen balık pulu hastası küçük Rehime şifayı Türkiye'de buldu Halk arasında balık pulu hastalığı olarak bilinen iktiyozis hastası 3 yaşındaki Azerbaycanlı Rehime Ceyhun için doktorlar uzun yaşamaz dediler Rehime Ceyhun Mersin’in Silifke ilçesinde 45 gündür gördüğü tedaviyle iyileşmeye başladı
YEREL HABERLER "Ölür" denilen balık pulu hastası küçük Rehime şifayı ...
AKMİB’den eylülde yüzde 86 artışla 351 milyon dolarlık ihracat Saadettin Çağan, Hollanda, Güney Afrika ve Suudi Arabistan pazarlarında 133 kata varan oranlarda ihracat artışları elde ettiklerini belirtti
YEREL HABERLER AKMİB’den eylülde yüzde 86 artışla 351 milyon ...
Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rafting yaparken botu devrilen doktor hayatını ...
Göksu Irmağı'nda rafting yaparken boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Göksu Irmağı'nda rafting yaparken boğularak hayatını ...
Mezitli Belediyesi çalışanları ve aileleri piknikte buluştu
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanları ve aileleri piknikte ...
Bozyazı'da çiftçiler yağmur duasına çıktı
YEREL HABERLER Bozyazı'da çiftçiler yağmur duasına çıktı
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana ...
Mersin Üniversitesi'nde 'meme kanseri farkındalık eğitimi' düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin Üniversitesi'nde 'meme kanseri farkındalık ...
Engelli kadının asfalt talebi yerine getirildi
YEREL HABERLER Engelli kadının asfalt talebi yerine getirildi
Mersin'de özel gereksinimli öğrenciler için 'engelsiz kariyer' semineri
YEREL HABERLER Mersin'de özel gereksinimli öğrenciler için 'engelsiz ...
İstiklal Caddesi modern bir görünüme kavuşacak
YEREL HABERLER İstiklal Caddesi modern bir görünüme kavuşacak
Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi
250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü
YEREL HABERLER 250 kovan yandı, yaklaşık 5 milyon arı öldü
Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, tekme tokat dövüldü
YEREL HABERLER Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, ...
Gültak: "Bu şehrin kaderi benim kaderimden daha önemli" Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe sınırları içerisinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gültak: "Bu şehrin kaderi benim kaderimden daha ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Vali Su’ya ziyaret
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den Vali ...
Hırsızlık için girdi, ev sahibine denk gelince aşağı atlayarak, kaçtı Mersin'de hırsızlık için girdiği bir evde ev sahibi ile karşılaşan 1 kişi, pencereden aşağı atlayarak, kaçtı Olay anı ise bölgede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdi, ev sahibine denk gelince aşağı ...
Yanan otomobil panik oluşturdu Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılmaz hale geldi Patlamaların da olduğu yangın panik oluştururken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araba söndürüldü
YEREL HABERLER Yanan otomobil panik oluşturdu Mersin'in merkez ...
Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtı
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdiği dairede ev sahibiyle ...
Carettalarla dost olan Mersinli balıkçılar, onları elleriyle besliyorlar Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın: " Balıkçı Barınağının içinin temiz olması dolayısıyla, çok miktarda Caretta Caretta var" "Caretta Caretta denizlerin olmazsa olmazlarından, bizim misafirlerimiz, onlarla çok iyi dostuz Balıkçı Mustafa Çetintaş: "Her sabah geliyorlar bizimle beraber ağ bitene kadar karınlarını doyurup gidiyorlar"
YEREL HABERLER Carettalarla dost olan Mersinli balıkçılar, onları ...
Toroslar’da asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’da asfalt çalışması sürüyor
Başkan Seçer, Kır Çiçekleri ve aileleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Kır Çiçekleri ve aileleriyle bir araya ...
Tarsus Gençlik Kampı, bu kez üniversite öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Tarsus Gençlik Kampı, bu kez üniversite öğrencilerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.