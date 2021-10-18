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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Yılmaz: “Menopoz bir hastalık değildir, normal bir süreçtir”

İHA

Prof. Dr. Yılmaz: “Menopoz bir hastalık değildir, normal bir süreçtir”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Mersin Üniversitesi iş birliği ile yürüttüğü Menopoz Okulunda kadınlara yönelik eğitim veren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, menopoz konusunda kadınların bilinçli olması gerektiğini vurgulayarak, “Bu bir hastalık değil. Normal bir süreç” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18 Ekim Dünya Menopoz Günü dolayısıyla menopoz konusunda kadınların bilgilenmesi ve bilinçlenmesi adına konunun uzmanından detaylı bilgiler aldı. Mersin Üniversitesi iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezinde devam eden Menopoz Okulu ile çok sayıda kadına ulaşan Büyükşehir Belediyesi, bilgilendirme çalışmaları ile kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Prof. Dr. Yılmaz, menopozu ve belirtilerini anlattı
Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duygu Vefikuluçay Yılmaz, menopoz, belirtileri, cerrahi menopoz, menopoz öncesi, menopoz ve sonrasında yapılması gerekenler ile Menopoz Okulu Projesi hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Yılmaz, menopozun tanımını, “Menopoz bir yıl boyunca kadının hiç adet görmemesi durumudur” sözleriyle yaptı.
Türkiye’de menopoz yaş ortalamasının 47 olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun daha erken ya da daha geç yaşlarda da oluşabileceğini ifade etti. Menopoz döneminde sıcak basması, yüzde ve boyunda kızarıklıklar, aşırı terleme, geceleri uyuyamama, deri değişiklikleri, vücutta buruşukluk ve sarkmalar, sinirlilik ve depresyon hali, idrar kaçırma gibi belirtiler oluşabileceğini söyleyen Yılmaz, semptomların görülme sürelerinin kişiden kişiye değişebileceğine vurgu yaptı. Kadınlarda; östrojen ve progesteron hormonlarının yaşla birlikte azalması sonucunda oluşan menopozda kalp ve kanser hastalıklarına yatkınlığın erkeklere göre daha fazla arttığını da söyledi.

“Menopoz bir hastalık değil. Normal bir süreç”
Yılmaz, hastalık olarak değerlendirilmemesi gereken menopozunun kadınlarda doğal bir yaşam olayı olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:
“Bu bir hastalık değil. Bir hastalık olmadığı için bütün yaşadığımız süreçler normal süreçler. Kadınların bunu normal kabul etmesi çok önemli. O zaman bununla baş etmeye başlayacak. Uzmanlardan tabii ki destek alacak ama kadının öncelikle yaşam stilini değiştirmesi lazım; kilosunu kontrol etmesi, egzersiz yapması, beslenmesine önem vermesi gerekiyor. Biz; kadınların, menopoza girsin girmesin yılda bir kez jinekolojik muayeneye gitmesini istiyoruz. Her yıl bu muayeneye giden kadın zaten menopoza girip girmediğini, menopoz öncesi dönemde olup olmadığını, yumurtalıklarının rezervlerinin ne olduğunu, rahim duvarının ince mi kalın mı olduğunun bilincinde olacak.”
Kadınların yaşam tarzında yaptığı iyileştirmelerin menopoz sürecini kolaylaştıracağını ifade eden Yılmaz, süt ve süt ürünleri yönünden zengin beslenmenin, D vitamini takviyesi almanın, egzersiz yapmanın ve sportif aktivitelerin kadınları menopoza hazırlayacağını söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, ailelerin bilinçlenmesinin de menopoz döneminde kadınların hayatını kolaylaştıracağını belirtti.

“Menopoz Okulunda kadınlar çok rahatladılar ve yaşam kaliteleri arttı”
Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde sürdürdükleri Menopoz Okulu projesine de değinen Yılmaz, “Pandeminin başında mart ayında açmıştık, yüz yüzeydi. İki tane de online olarak devam ettirdik. Pandeminin seyrine göre aralık ayında yine açacağız. Bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Burada en önemli şey kadınların kendine zaman ayırması. Başka kadınlarla etkileşerek bu sorunlarını dile getirebilirler. Menopoz Okulunda önemli olan nefes egzersizi, duruş pozisyonu, kendine zaman ayırma, kendini dinleme. Burada kadınlar çok rahatladılar ve yaşam kaliteleri arttı” diye konuştu.

“Menopoz Okulumuza bekleriz”
Yılmaz, Menopoz Okulunda kadınlara yönelik gerçekleştirdikleri eğitimlerin detaylarını anlatarak, menopozun semptomlarının azalmasını sağlayacak aktiviteler yaptıklarına değindi. Yılmaz, “Buradaki en önemli şey kadının hazır olması, barışık olması. Hazır olacak, bilinçli olacak, çevresindeki diğer kadınları da bu konuda aydınlatacak. Biz Hemşirelik Fakültesi olarak buradayız. İstedikleri zaman bize ulaşabilirler, danışmanlık verebiliriz. Menopoz Okulumuza da bekleriz. Kahkaha yogası bile yaptırıyoruz etkinlikte. Yüz yüze yaptığımızda egzersiz, yoga yapacağız ve hepimiz hep birlikte rahatlayacağız. Pozitif enerjide evimize, çocuklarımıza, sosyal yaşamımıza, iş yaşamımıza da yansıyacağını düşünüyorum” dedi.
Cerrahi menopoz hakkında da bilgilendirme yapan Yılmaz, menopoz döneminde kanser hastalığına yatkınlığın da artabileceği uyarısında bulundu. Yılmaz, 40 yaşından sonra kadınların meme kanserine karşı mutlaka mamografi çektirmeleri, rahim ağzı kanserine karşı smear testi ve kemik dansitometresi (kemik taraması testi) yaptırmalarının erken teşhis için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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