Mersin'de Mevlid Kandili'nde 20 bin kandil simidi dağıtıldı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Mevlid Kandili dolayısıyla 13 ilçedeki 31 camide 20 bin kandil simidi dağıtıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, leziz şekilde hazırlanan ve tek tek paketlenen kandil simitleri, camilerin önüne kurulan stantlarda vatandaşlara ulaştırıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi ve Muhtarlık İşleri Dairesi koordinesiyle gerçekleşen çalışmada, merkezde bulunan 9 camide 8 bin 500 kandil simidi dağıtılırken, diğer ilçelerde de kandil simitleri vatandaşlara ulaştırıldı. Kandil simitlerini alan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.