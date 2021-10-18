Akdeniz’de kadın çiftçilere İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildi

Akdeniz Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde, Akdeniz ilçesinde yaşayan kadın çiftçilere 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi' verildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Çalışma Örgütünün "Türkiye'deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İş Fırsatları Projesi" kapsamında Akdeniz'deki kadın tarım üreticilerine 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi', Girit köyü olarak bilinen İhsaniye Mahallesinde gerçekleşti. Eğitime, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın yanı sıra Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Naci Yıldız, Dr. Buhara Önal ve ILO Ulusal Program Uzmanı Salih Gökçe Görgeç ve çok sayıda kadın çiftçi katıldı.

Eğitim, tarım üretiminde pestisit kullanımında dikkat edilecek hususlar, üreticiye, vatandaşa ve çevreye etkilerinin azaltılması için yapılması gerekenler, kişisel koruyucu donanım kullanımı, ergonomik çalışma koşulları ve elle ağır kaldırma gibi konularda kadın üreticileri bilgilendirmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlendi.



Başkan Gültak'tan ILO'ya teşekkür

Başkan Gültak, ILO'nun kuruluşunun en temel amacının, ülkelerdeki çalışma yasalarında ve bu alana ilişkin uygulamalarda standartları geliştirmek ve ileriye götürmek olduğuna dikkat çekerek, "Uluslararası Çalışma Örgütü, özellikle hassasiyet gerektiren gruplara ulaşarak çeşitli projeler üretiyor ve onların çalışma hayatlarını geliştirme amacı taşıyorlar. Akdeniz'de de tarım alanında çalışan değerli kadın üreticilerimize de ulaşmayı amaçlamışlar ve oldukça önemli konularda kadınlarımızı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturabilmek amacıyla da bu eğitim programını organize etmişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Aileye büyük değer veriyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana, toplumun çekirdeği ve temel yapısı olan aileye ve özellikle kadınlara çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Gültak, "Sağlıklı, huzurlu ve geleceğe güvenle bakabilen bir toplum olabilmek önce aileden başlar. İşte bizler de bu bilinçten hareketle aileye büyük değer veriyor, bu amaçla önceliğimiz kadınlar olmak üzere çeşitli hizmet ve projeler üretiyoruz" diye konuştu.



"Kadın Konuk Evini kısa süre sonra hayata geçiriyoruz"

Kısa süre önce Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezini hizmete açtıklarını anımsatan Gültak, "Herkes için temel hak olan ‘eşitlik ilkesinin’ hayata geçirilmesi, kadının toplumdaki yerinin daha da güçlendirilmesi, kadınlara eşit imkan ve hizmetler sağlanması amacıyla çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Öte yandan fiziksel veya psikolojik şiddete maruz kalan kadınları asla yalnız bırakmıyor ve bu amaçla bir Kadın Konuk Evini de kısa süre sonra hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kadınlarımıza 4 milyon TL'nin üstünde kredi verildi"

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile protokol imzaladıklarını ve belediye binasında hizmetlere devam ettiklerini belirten Gültak, “Şimdiye kadar Mersin'de toplamda bin 592, aktif olarak ise 710 kadın girişimci mikro kredi kullanırken, ilçemizde ise 300'den fazla girişimci kadın bulunuyor. Belediye binamızda hizmet vermeye başladıktan sonra Mersin'deki kadınlara 4 milyon TL'nin üstünde kredi dağıtımı yapıldı" şeklinde konuştu.



"Kooperatifçiliğe büyük önem veriyoruz"

Kooperatifçiliği önemsediklerinin de altını çizen Başkan Gültak, "Özellikle de kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını sağlayan üretime dönük güç birleşimlerine büyük değer veriyoruz. 2019 yılında faaliyete geçen ve 2 yıldır aktif olarak el emeği ürünleri satarak geçimini sağlayan engelli ve kadın kooperatiflerini desteklemek amacıyla kurmuş olduğumuz Kadın Emeği Diyarı alanında 2’si kadın, biri engelli olmak üzere 3 kooperatifimiz aktif olarak satış yapmaktadır. Kooperatiflerimizden kira, elektrik, su gibi giderler için hiçbir ücretin alınmadığını da belirtmek isterim" dedi.



"Kadınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Gültak; "Ayrıca şu anda bulunduğumuz İhsaniye (Melemez) Mahallemizde yaşayan Girit göçmeni vatandaşlarımız için asırlık ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği özel taş fırınlar yaptırıp Giritli kadınlarımızın kullanımına açtık. Böylece hem bu kültürün gençlere ve geleceğe aktarılması için çaba sarf ediyor hem de köydeki kadınlarımıza katma değer sağlıyoruz. Kadınlarımız için her daim çalışmaya, onları başta üretim noktasında olmak üzere her konuda desteklemeye devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.