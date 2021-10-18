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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor

İHA

Tarsus Belediyesi ‘Et Market’ açıyor

Tarsus Belediyesi, yükselen fiyatlar nedeniyle et alamayan vatandaşların daha uygun fiyatlarla et alabilmeleri için ‘Et Market’i hayata geçiriyor. Et Marketin açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.
Mersin’in Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsusluların daha ucuz ve sağlıklı et yemesi için hayata geçirilecek projenin duyurusunu Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan yaptı. Bozdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tarsus'a güzel bir müjde vermeye hazırlanıyoruz. Yükselen fiyatların alım gücünü zorlaması, sofralarımıza giren et miktarının gün geçtikçe azalması ve her geçen gün fiyatlara yapılan zamların bu alımları imkansız hale getirecek olmasından ötürü, Tarsus'ta Et Marketi hayata geçiriyoruz. Halkımızın Et Markette, uygun fiyatlı ve kaliteli et tüketimine sahip olması için bu sabah bazı incelemelerde bulunarak; Tarsus'ta yaşayan bireylerin sağlıklı ve uygun et alımı noktasında uğrak noktası olmasını hedeflemekteyiz. Et Marketin Tarsus’umuza sağlıklı ve hayırlı bir kazanç olmasını temenni ediyorum” dedi.

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