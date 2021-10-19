Milli Sporcu Miray Ulaş, bronz madalya ile döndü

Paralimpik Milli Sporcu Miray Ulaş, İtalya’da düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) tarafından da desteklenen genç sporcu Miray Ulaş, İtalya’nın Palermo kentinde düzenlenen Para Yelken Dünya Şampiyonası’nda 'Hansa 303 Kadınlar' sınıfında üçüncü oldu. Ulaş’ın bu başarısı, paralimpik seviyede Türkiye’nin hem kadınlar sınıfında hem de genel klasmanda ilk madalyası olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Profesyonel olarak yelken, triatlon ve yüzme sporlarıyla ilgilenen ve bugüne kadar onlarca başarıya imza atan Ulaş, 1621 Eylül 2021 tarihlerinde Mersin’de düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonası’nda birinci olmuş ve Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazanmıştı. Ulaş 56 Ekim 2021 tarihlerinde de Alanya’da gerçekleştirilen Paratriatlon Dünya Kupası’nda da 4. olmuştu.

Genç sporcu Miray Ulaş, İtalya’da kazandığı başarıyı paylaşmak üzere, Mersin Deniz Ticaret Odası’nı ziyaret etti. MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Atahan Çukurova ve Genel Sekreter Mesut Öztürk ile görüşen Ulaş, kendisine destekleri için oda yönetimine teşekkürlerini iletti.



“Hem kendi adımıza hem de kentimiz ve ülkemiz adına mutlu ve gururluyuz”

Cihat Lokmanoğlu, Ulaş’ın tarihi bir başarıya imza attığını belirterek, hem kendi adlarına hem Mersin ve ülke adına mutlu ve gururlu olduklarını kaydetti. Lokmanoğlu “Miray genç yaşına rağmen müsabakalarda çok başarılı sonuçlar alıyor. Gelecekte çok daha iyi sonuçlar alacağına, dünya ve olimpiyat şampiyonluğunu ülkemize getirteceğine inancım tam. Yolu açık olsun. Çalışkanlığı ve azmi için başta kendisine, onu destekleyen ailesine ve antrenörlerine teşekkür ediyorum” dedi.

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