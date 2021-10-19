Gültak: "Dikilitaş-Karacailyas köprüsü için süreç hızlanmalı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, programa alınıp ödeneği ayrılan Dikilitaş ile Karacailyas’ı birbirine bağlayacak köprünün yapılabilmesi için MESKİ’den beklenen kurum görüşünün en kısa zamanda hazırlanmasını beklediklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclis’nin Ekim Ayı Toplantısında söz alan Gültak, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Deliçay üzerinde yapımına başlanan köprünün bittiğini ve hizmete açıldığını belirterek, “Dikilitaş ile Karacailyas’ı birbirine üstten bağlayan köprü de yapılacak. DSİ tarafından programa alındı, ödeneği de ayrıldı. Bizler de süreci takip ettik. Tabi Lütfi Elvan Bakanımız da bu konuyla özel ilgilendi. Derenin içinden geçiyorsunuz, oradan da yukarı çıkıyorsunuz. Kışın yağışlarda orası taştığında ciddi sıkıntılar oluyor. Hatta bazı ölümlü vakalar olduğunu da biliyorum” dedi.

Akdeniz Belediye Meclisi’nin birkaç gün önceki toplantısında da konunun gündeme geldiğini hatırlatan Gültak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’e seslenerek, “Orada; MESKİ’nin sanırım geçmişten kalan su boruları varmış. Kendileri de bayağı eski dediler. Bu konuda bir kamulaştırma veya deplase çalışması programlar ise arkadaşlar ve siz de bir talimat verirseniz. Çünkü şehrin o yolu çok kullanılıyor. Proje sahasının ödeneği hazır ama sanırım kurum görüşlerinde MESKİ’ye takılmışlar. Bu konuda sizden ricam, talimat verirseniz, sizin de emeğiniz olur. Mersinliler için o köprü gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı.

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