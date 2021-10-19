Mersin´in Bozyazı ilçesinde Muhtarlar Günü törenle kutlandı

– Mersin’in Bozyazı ilçesinde Muhtarlar Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen Muhtarlar Günü kutlama programına, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Özgür Kaplan, muhtarlar, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende, Bozyazı muhtarları adına Tekeli Mahallesi Muhtarı Süleyman Fidan tarafından Atatürk büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan Tekeli Mahallesi Muhtarı Fidan, 2015 yılında Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini, bu davranışın tüm muhtarları onurlandığını, çalışma azmini arttırdığını söyledi. Muhtarlığın önemine vurgu yapan Fidan, “Bütün dünyanın baş belası olan Covid19 ile mücadelede muhtarların önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Muhtarların, bu zor dönemde bir Vefa Grubu üyesi olarak, kimsesizlerin kimsesi, yalnızların yoldaşı, yani devletin vatandaşa en yakın eli olduğu anlaşılmıştır” dedi.

Normal hayatta ise vatandaş tarafından muhtarın, bir danışman, bir arkadaş ve en önemlisi bir sırdaş olarak görüldüğünü ifade eden Fidan, demokrasilerde ise katılımcılığın vazgeçilmezi olduğunu belirtti. Fidan, “Atatürk, muhtarlığın önemine şu sözleri ile dikkat çekmiştir; ‘Muhtarlar, demokrasinin temel taşıdır’. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti muhtarlarına, ne mutlu ‘Türkiye Cumhuriyeti muhtarlarıyım’ diyenlere, ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

Öte yandan, tören öncesinde Bozyazı Belediye Başkanı Çetinkaya, muhtarlar onuruna Bozyazı Öğretmenevinde sabah kahvaltısı verdi. Kahvaltıya, Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Belediye Başkanı Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen ve muhtarlar katıldı. Yapılan duanın ardından Başkan Çetinkaya, katılımcılara teşekkür etti. Çetinkaya, “Demokrasimizin temel taşı, milletimizin ilk kapısı olan bütün muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

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