Başkan Seçer, Muhtarlar Gününde Gülnar’da muhtarlarla buluştu Seçer’den muhtarlara: “Siyasi partinizi bilmem, görmem; sizi bir muhtar olarak görürüm”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlar Günü dolayısıyla Gülnar’da muhtarlarla bir araya geldi. Birçok ilçenin mahalle muhtarlarının katıldığı buluşmada Başkan Seçer, “Ben sizlerle iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem. Sizi bir muhtar olarak görürüm” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Muhtarlar Günü dolayısıyla ikinci bölgede görev yapan muhtarlarla buluştu. Anamur, Bozyazı, Gülnar, Mut, Aydıncık, Erdemli ve Silifke muhtarlarının katılımı ile bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe; CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, siyasi parti il başkanları, Gülnar Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Çalık, Silifke Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur da katıldı.



“Birbirimizin derdini, tasasını, çilesini görmek zorundayız”

Başkan Seçer, buluşmada yaptığı konuşmada, Muhtarlar Gününün uzun yıllardır dile getirilen ancak çözülemeyen sorunların konuşulduğu bir gün olduğunu vurgulayarak, muhtarların haklı taleplerinin bir yasa kapsamında çözülmesinin önemine dikkat çekti. Bir belediye başkanı ile muhtarın iş birliği yapma zorunluluğu olduğunu ve Mersin’de de muhtarlarla iyi diyalog kurmayı önemsediklerini vurgulayan Seçer, “Bizim birbirimizi sevme, sayma zorunluluğumuz var. Birbirimizi anlayacağız. Birbirimizin derdini, tasasını, çilesini görmek zorundayız. Yoksa ben belediye başkanı olarak, sizler muhtar olarak belde halkına, bizlere destek olup bizlerden hizmet etmek isteyenlere katkı sunmamız mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.



“Ben isterim ki, yerel yönetimler çok daha fazla güçlendirilsin”

2014 yılında yapılan yasa değişikliği sonucu idari sınırların belediye hizmet sınırlarına dönüşmesiyle birlikte birçok hizmetin de belediye eliyle alınmaya başlandığını belirten Seçer, bu değişikliğin çelişkilerle ve açmazlarla dolu hükümler de içerdiğini söyledi. Seçer, “Ben isterim ki, yerel yönetimler çok daha fazla güçlendirilsin. Birçok konu Ankara’dan alınsın, Büyükşehir’in uhdesine, yetkisine verilsin ki bu iş ve işlemler, bu hizmetler çok daha efektif, etkin ve çabuk şehir halkına ulaşabilsin” diye konuştu.



“Bana aktarılan sorunların yüzde 80’i Büyükşehir’in görev alanına girmiyor”

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında hizmet konusunda sürekli bir tartışmanın olduğuna dikkat çeken Seçer, “Bu bizi yoruyor. Bu ilçe belediye başkanını da yoruyor. Bu muhtarı da yoruyor ama en fazla kimi yoruyor? Halkı yoruyor. Bu yol ilçe belediyesinin mi, Büyükşehir’in mi, ormanın mı, karayollarının mı ya da başka bir kurumun mu? Bu çatışma hepimizi ziyadesiyle yoruyor” dedi.

Büyükşehir’in görev alanında olmayan noktalara da hizmet götürdüklerini kaydeden Seçer, “Herkesin aklına en küçük bir soruda, bir sorunda Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı geliyor” diye konuştu.

Mahalle ziyaretlerinde muhtarların dertlerini dinlediklerini belirten Seçer, “Bana aktarılan sorunların, taleplerin emin olun yüzde 80’i Mersin Büyükşehir Belediyesinin görev alanına girmiyor. Ama bütün muhtarlarımızın aklına Mersin Büyükşehir Belediyesi ya da belediye başkanı geliyor. Bundan gocunmuyoruz, sıkılmıyoruz, şikayet etmiyoruz. Ama bu gerçekler altında görev yaptığımızı da değerli muhtarlarımızın bilmesini istedim” şeklinde konuştu.



“Sizlerle iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem”

Tüm muhtarların kendisine rahatlıkla ulaşabildiğini ifade eden Seçer, “Ben sizlerle ilişki kurarken, iletişim kurarken siyasi partinizi bilmem, görmem. Sizi bir muhtar olarak görürüm. Eğer siz beni bir partinin belediye başkanı olarak görüp ona göre davranıyorsanız muhtarlık görevinde en büyük hatayı yapıyorsunuz. Siz o mahalle halkına en büyük kötülüğü yapıyorsunuz. Bir belediye başkanını, siyasi parti mensubu bir siyasi figürden öte o kentin tüm halkını, tüm hemşehrilerinin belediye başkanı olduğu hüviyetiyle değerlendirirseniz mahalle halkına çok daha hayırlı hizmetler yapabileceğinizi düşünüyorum” dedi.

Başkan Seçer, muhtarlara Teksin uygulamasını telefonlarına indirmeleri konusunda çağrıda bulunarak, Teksin’de yer alan EMuhtarım bölümünü anlattı. Seçer, “Artık size özel bir uygulama var, Teksin bağlantılı olmak üzere. Oradan belediyemize yaptığınız taleplerin sonuçlarına, tarım takvimine, haberlere, nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz. Hava durumu gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz” diye konuştu.



“Yıl sonunda göreve geldiğimizden beri 880 bin ton sıcak asfalt kullanmış olacağız”

Mersin’in özellikle batı bölgelerindeki ilçelerde muhtarlarla yaptıkları değerlendirmelerde öne çıkan konunun yol sorunu olduğunu ifade eden Seçer, özellikle tarımsal üretimin olduğu bölgelerde grup yolları başta olmak üzere birçok bölgede yol çalışması yaptıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin alet ekipmandan araç gerece, kadrolarına kadar önemli değişikliğe uğradığını vurgulayan Seçer, “2019 yılında, bizim göreve geldiğimiz ilk yılda sıcak asfalt kullanım miktarımız 139 bin tondu. Bu ikinci yılda 216 bin tona çıktı. Şu anda 2021’in ilk 9 ayında 430 bin ton sıcak asfalt kullandık. Toplamda da eylül sonuna kadar göreve geldiğimiz günden bu yana 786 bin ton sıcak asfalt kullanmışız, bakın her yıl artıyor. İlk 9 ay 430 bin ton yıl sonuna kadar 525 bin tona tamamlanacak ve yıl sonunda göreve geldiğimiz günden bu yana 880 bin ton sıcak asfalt kullanmış olacağız. Çalışmaları bir program dahilinde yapıyoruz ve yapmak zorundayız” dedi.

Seçer, yatırım programına alınan her işin mutlaka bitirildiğini, hatırlı telefonlar ile ekiplerin yönlendirilmediğini belirterek, “Bizim ilk geldiğimiz yıl yaptığımız sathi asfalt kaplama miktarı 128 kilometreydi. 2020 yılında bu rakam 365 kilometreye çıktı. İlk 9 ayda bu yıl 279 kilometredeyiz, yıl sonuna kadar 320 kilometre daha yapılacak, çok süratle devam ediyoruz. Bu yıl sonunda 652 kilometreye çıkacak ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar bin 135 kilometre sathi kaplama çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bu çalışmalar bizim bütçemizin en yoğun harcama yapılan kısımları” ifadelerini kullandı.

Sanat yapılarında da önemli çalışmaları başlattıklarını ifade eden Seçer, son olarak önemli bir üretim bölgesi olan Erdemli’deki Lamos Köprüsü ile Mergin Köprüsünü bitirdiklerini hatırlattı.



“Ormanlarımız çöp yuvası olmaktan kurtulmuş oldu”

Başkan Seçer; Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin evsel atıklarını bertaraf edecek tesis için gerekli kredi konusunda İller Bankası ile görüşmelerin tamamlandığını söyleyerek, “Şu anda kredi sözleşmesi aşamasındayız” diye konuştu.

Vahşi depolamaya son vermek adına maliyetini karşılayarak, bölgenin evsel atıklarını Silifke’de bulunan düzenli depolama tesisine transfer ettiklerini hatırlatan Seçer, “Bu çevre hassasiyeti açısından önemlidir. Ormanlarımız çöplüğe dönüyordu ama son 2 yıldır çok şükür ki ormanlarımız çöp yuvası olmaktan kurtulmuş oldu. Bu tesisimizi yaptığımız zaman da Silifke’ye taşıma masrafını ortadan kaldırmış olacağız” dedi.



Kasım ayında MESKİ’nin bütçesi meclise gelecek

MESKİ’nin çalışan kadrosuyla, bütçesi ve hitap ettiği alanla önemli bir kurum olduğuna değinen Başkan Seçer, MESKİ’nin projelerinin çok fazla olduğunu ancak aynı oranda gelire sahip olmadığını ifade etti. Seçer, şunları söyledi:

“Zaman zaman şu şikayet gelir; faturalar kabarık. Saygıyla karşılıyoruz. Bütün meclis üyelerimiz de burada zaten. Su fiyatlarının kararı meclisten çıkıyor. Kasımda MESKİ’nin genel kurulunda gelecek yılın bütçesini getireceğiz. Yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam 1,5 milyar liraya yakın bir bütçe ile meclis üyelerinin huzuruna geleceğiz. MESKİ’nin tek geliri su faturalarından elde ettiğimiz gelirler ve az bir miktarda da İller Bankasından bir pay geliyor bize. Başka bir gelir yoktur. Yaptığımız yatırımları; bulabiliyorsak hibe, kredi ya da öz kaynaklarla yaparız. Bunlar yeraltına gömüldüğü için çok da görülmez. Teksin Alo 185 Çağrı Merkezine gelen çağrıların; şikayettir, taleptir, dilektir, istektir yüzde 70’i MESKİ ile ilgili. Yani biz en çok parayı bu alana harcıyoruz ama en çok şikayeti de bu alandan alıyoruz. Neden? Su dediğiniz zaman hayatın ta kendisi, her an suya ihtiyaç var.”



“Mersin mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız”

Muhtarlara teşekkürlerini ileten Seçer, 31 Mart seçimlerinde seçilen ancak daha sonrasında hayatını kaybeden muhtarları andı. Seçer; “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerimizin aynı muhabbetle, samimiyetle, istekle ve şevkle devam etmesini diliyorum. Seçim sandığına gidene kadar vatandaşlarımızın hizmeti bizden sorulur. Halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetkarıyız. Biz Mersin kalkındıkça, mutlu oldukça, zenginleştikçe; herkesin yüzü güldükçe mutlu olacak insanlarız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yemeğe geçildi ve Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Müziği Topluluğu tarafından da türküler seslendirildi.

