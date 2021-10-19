Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

İHA

Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evin 2'nci katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen ambulansta görevli 2 sağlıkçı, engelli asansörüne bindi. Asansör kabininin 2'nci kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Birinin kolu kırıldığı diğerinin de ayağında ezilme olduğu belirtilirken, sağlık görevlileri götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Su muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Su muhtarlarla buluştu
Mersin'de engelli asansörü düştü; 2 sağlık görevlisi yaralı
YEREL HABERLER Mersin'de engelli asansörü düştü; 2 sağlık görevlisi ...
Başkan Seçer, Muhtarlar Gününde Gülnar’da muhtarlarla buluştu Seçer’den muhtarlara: “Siyasi partinizi bilmem, görmem; sizi bir muhtar olarak görürüm”
YEREL HABERLER Başkan Seçer, Muhtarlar Gününde Gülnar’da muhtarlarla ...
Yamaç paraşütü ile havalanıp, gökyüzünde nikah kıydılar
YEREL HABERLER Yamaç paraşütü ile havalanıp, gökyüzünde nikah ...
Başkan Tollu: “Muhtarlarımızla omuz omuza çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tollu: “Muhtarlarımızla omuz omuza ...
Anamur'da orman yangını
YEREL HABERLER Anamur'da orman yangını
Anamur'da orman yangını
YEREL HABERLER Anamur'da orman yangını
Başkan Bozdoğan: "Muhtarlarımız devletin gören gözü, işiten kulağıdır" Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan: "Muhtarlarımız devletin gören gözü, ...
Ümit Vural: “Mersin ihracatı gelişiyor”
YEREL HABERLER Ümit Vural: “Mersin ihracatı gelişiyor”
Üreticide 6 TL olan muz, market ile pazarlarda 10 TL ve altına düştü Muz üreticisi İsmail Şeker, geçtiğimiz hafta marketlerde muzun 15 liraya satıldığını, şimdi ise 9-10'TL'ye gerileyerek vatandaşın alabileceği fiyatta olduğunu belirtti Vatandaşlar da geçtiğimiz haftalarda muzun pahalı olduğunu şuanda ise fiyatlarının düştüğünü söyledi
YEREL HABERLER Üreticide 6 TL olan muz, market ile pazarlarda 10 TL ...
Gökyüzünde nikah Mersin'de Toroslar Belediyesince Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yılına özel düzenlenen 'Yamaç Paraşütü Cumhuriyet Kupası' etkinliğinde, paraşütçü çiftin nikahları gökyüzünde kıyıldı
YEREL HABERLER Gökyüzünde nikah Mersin'de Toroslar Belediyesince ...
Motosiklet hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı
İbrahim Arslan: “Mersin’in girişimci ruhu ortaya çıktı”
YEREL HABERLER İbrahim Arslan: “Mersin’in girişimci ruhu ortaya ...
İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan 2 ...
Mersin´in Bozyazı ilçesinde Muhtarlar Günü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Mersin´in Bozyazı ilçesinde Muhtarlar Günü törenle ...
Gültak: "Dikilitaş-Karacailyas köprüsü için süreç hızlanmalı"
YEREL HABERLER Gültak: "Dikilitaş-Karacailyas köprüsü için süreç ...
Voronkov: “Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük nükleer inşaat alanına dönüşüyor” Akkuyu Nükleer A.Ş., EIF-2021 Dünya Enerji Kongresi ve Fuarına katıldı
YEREL HABERLER Voronkov: “Akkuyu NGS projesi, dünyanın en büyük ...
Hasan Yıldırım: "Afrika’ya ihracat rekoru kırdık"
YEREL HABERLER Hasan Yıldırım: "Afrika’ya ihracat rekoru kırdık"
Muhtarlar fidan dikti
YEREL HABERLER Muhtarlar fidan dikti
Gümrükte rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gümrükte rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de 11 terör şüphelisinden 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de 11 terör şüphelisinden 4'ü tutuklandı
Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin Gümrüğünde rüşvet operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'deki terör operasyonunda 4 tutuklama
Evlerden hırsızlık yapan kadın önce güvenlik kamarasına ardından polise yakalandı
YEREL HABERLER Evlerden hırsızlık yapan kadın önce güvenlik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.