Engelli asansörü düştü, 2 sağlıkçı yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde, engelli vatandaşa müdahale etmek isteyen 2 sağlık görevlisi, engelli asansörünün düşmesi sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan evin 2'nci katında yaşayan engelli vatandaşa müdahale etmek için gelen ambulansta görevli 2 sağlıkçı, engelli asansörüne bindi. Asansör kabininin 2'nci kattayken düşmesi sonucu sağlık görevlileri yaralandı. Birinin kolu kırıldığı diğerinin de ayağında ezilme olduğu belirtilirken, sağlık görevlileri götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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