Mersin’de otobüsle minibüs çarpıştı, 20 kişi hafif yaralandı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Mersin’de halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hafif yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsü ile bir yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs ve minibüste bulunan yolculardan 20’si hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem alırken, trafik akışı kısa süreliğine kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.