Anamur'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Ormancık mevkisinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının, yaklaşık 2.5 hektar alana zarar verdiği öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Anamur MERSİN, (DHA)

2021-10-19 21:53:48



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