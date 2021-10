Akkuyu NGS'nin 3. ünitesinin reaktör basınç tankı tabanının üretimi tamamlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Technologies A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi Atommash, Türkiye’de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3. ünitesi için reaktör basınç tankı tabanı üretimini tamamladı.

İki aşamadan oluşan üretim sürecinde ilk olarak boru şeklinde bir dövme çelik, metal levha elde etmek için Atommash'ın termal presalanında preslenerek açıldı. İkinci aşamada ise taban şekillendirildi. 64 ton ağırlığında ve 300 mm kalınlığında olan yuvarlak tabaka, 6 saat boyunca üç aşamalı olarak maksimum bin 20 derece ısıya tabi tutuldu. Ardından tabaka, bir vinç yardımıyla kalıba yerleştirilerek 10 bin ton/kuvvetlik baskı gücüyle preslendi.

AEMTechnologies A.Ş Genel Müdürü Igor Kotov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk NGS projesinin uygulanması şu an aktif bir aşamadadır ve devletin en üst makamlarınca yakından izlenmektedir. Bunun hem ekipman teslimat takvimlerine tam olarak uyulması hem de bu ekipmanın tüm unsurlarının Türkiye Nükleer Düzenleme Kurumu'nun şartları gereğince koşulsuz yerine getirilmesi konusunda bize ayrı bir sorumluluk yüklediğinin bilincindeyiz. Bugün ortaklarımızla yakın ve profesyonel bir etkileşim içinde üretimin her aşamasını gerçekleştiriyoruz. Bu da en iyi çözümleri bulmamıza ve projenin genel ekonomik verimliliğini artırmamıza olanak sağlamaktadır" dedi.

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor. Türkiye'de inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride 'yapişletsahip ol' modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan '3+' nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom'un mühendislik bölümü tarafından yürütülüyor. NGS'deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.