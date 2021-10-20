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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz'de parklar yenileniyor

İHA

Akdeniz'de parklar yenileniyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, Hal Mahallesi’nde bulunan Yasemin Parkı’nın baştan sona yenilenerek hizmete sunulduğu bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zaman içinde ömrünü tamamlayan veya bakımsızlık nedeniyle atık kalan park ve yeşil alanlar yenilenerek kente ve vatandaşlara yeniden kazandırılıyor. Bugüne dek birçok yeşil alanı yeniden hayata döndüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Hal Mahallesi 141. Cadde üzerindeki Yasemin Parkı’nda kapsamlı bir yenileme çalışması yaptı.
Geçmişte yağışlar sonucu su baskınları oluşan parkın zeminine 50 kamyon toprak takviyesi yapılarak zemini yükseltildi. Daha önce kilit taşı olan parkın zeminine 700 metrekare karo ile 700 metrekare bordür döşendi. Parkın içine ayrıca 40 metrekare alana sahip pergola ve oturma grubu, kaydırak ve salıncaklı oyun grupları ile fitness aletleri konuldu. Parkın içinde bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait binanın lavabo, duvar ve fayansları yenilenirken, birimin toplantıları için yeni bir alan da hazırlandı.
Baştan sona tadilattan geçen Yasemin Parkı’na akın eden mahalleli çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte yenilenen kaydırak ve salıncak gibi oyun gruplarında gönüllerince eğlendi, fitness aletlerinde de hünerlerini sergiledi. Minikler, parkın yenilenmesi nedeniyle duydukları sevinç ve mutluluklarını dile getirip, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve park bahçeler ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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