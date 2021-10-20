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Seçer: “34,4 kilometrelik raylı sistemleri mersin halkına kazandırmak sözümüz olsun” Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Seçer: “34,4 kilometrelik raylı sistemleri mersin halkına kazandırmak sözümüz olsun” Büyükşehir belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla bir araya geldi

– Muhtarlarla bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarlarla her zaman yakın ilişki içinde olduklarını ve her sorunu rahatlıkla kendisine iletebildiklerini söyledi. Buluşmada, metro projesine de değinen Seçer, “Toplamda 3 etapta 34.4 kilometrelik raylı sistemleri Mersin halkına kazandırmak sözümüz olsun” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla dün gerçekleştirilen ikinci bölge toplantısının ardından bugün de Mersin merkezde muhtarlarla bir araya geldi. Mersin merkez ilçeler ile Tarsus ve Çamlıyayla muhtarlarının katılımıyla bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe; Başkan Seçer’in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, ilçe belediye başkanları ve temsilcileri, meclis üyeleri ve dernek temsilcileri katıldı.

“Büyükşehir Belediyesi, çok hizmetler yapmış ve yapmaya devam ediyor”
Başkan Seçer, toplantıya her siyasi partiden ve her kesimden temsilcilerin katıldığını vurgulayarak, “Hepimiz biriz, beraberiz, hepimiz Türkiye’yiz diyoruz ya, işte buradayız” dedi.
Muhtarların tümünün kendisine rahatlıkla ulaşabildiğini dile getiren Seçer, “Bugün bir arada olduğumuz muhtarlar grubu, Mersin’in yaklaşık olarak yüzde 7580 aralığında bir nüfusunu temsil ediyor. Ekonominin de kalbi. Mersin merkez, Tarsus ve Çamlıyayla. Göreve geleli 2,5 yıl oldu ve Mart 2020’de pandemi patlak verdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Mersin Büyükşehir Belediyesi bütün imkansızlıkları, elindeki kıt kaynakları, en maksimum, en iyi şekilde değerlendirerek, çok hizmetler yapmış ve yapmaya devam ediyor” diye konuştu.
İlçe ilçe hayata geçirdikleri hizmetleri tek tek anlatan Seçer, birkaç ay sonra Akdeniz ilçesinde yer alan Tevfik Sırrı Gür Otoparkını bitireceklerini söyledi. Mezarlıklarla ilgili çalışmaların devam ettiğini, mahallelerde Toplum Merkezleri yaptıklarını dile getiren Seçer, kent merkezini canlandıracaklarını, belediyenin hizmet birimlerini taşıyacaklarını ve Kırmızı Lacivert İşhanını yıkıp yerine Kent Meydanı oluşturmak istediklerini vurguladı. Eski kent merkezinde önemli çalışmalar yaptıklarını da dile getiren Seçer, Karamancılar Konağı ve Gülnar Otelinin restorasyonunun başladığını söyledi. Kasaplar Çarşısını kamulaştırdıklarını, Balık Pazarını tamamen elden geçirdiklerini ifade eden Seçer, “İstiklal Caddesini tek yön haline getiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde geniş bir toplantı yapıldı. Orada ilgililerle, esnafla, yetkililerle, odalarla, herkesle görüşüldü. Herkes mutabık, İstiklal Caddesini bizden arzu edilen noktaya çok kısa süre içerisinde taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
Muhtarlık binaları konusunda birçok bölgeden talep olduğunu ifade eden Seçer, yapımı tamamlanan mahallelerin isimlerini tek tek saydı. Seçer, “Biz mülkiyet sorununu çözemiyoruz. Mülkiyet sorununu çözdüğümüz, ihtiyaç olan her alana muhtarlık binalarımızı süratle yapacağız” dedi.

“Kısa sürede Huzurkent’te Nakliyeciler Sitesini, Tır Parkını yapacağız”
Seçer, Nakliyeciler Sitesi ve Tır Parkı konusuna da değinerek, “Nakliyeciler Sitesi sorunu, Akdeniz Belediyesinin ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin de katkılarıyla çözüm aşamasına girdi. Orada bir arazide imar değişikliği yaptık. Akdeniz Belediyesi de anlayış gösteriyor, şu anda süreç devam ediyor. Mersin Büyükşehir meclis üyeleri de bu anlamda bizlere yardımcı oldular. Gerekli imar düzenlemeleri yapılıyor. Kısa sürede Huzurkent’te 94 dekar alanın çok az bir kısmı mezarlık olarak ayrılarak yaklaşık olarak 8085 dekar arazi üzerine biz Nakliyeciler Sitesini, Tır Parkını yapacağız” diye konuştu.

“2022 yılı içerisinde hem Göçmen hem Kipa Katlı Kavşağı bitmiş olacak”
Seçer, yapımı tamamlanan, devam eden ve projelendirilen katlı kavşaklar, üst geçit, yol yapım ve asfaltlama çalışmaları, alt yapı çalışmaları, cadde ve grup yollarının yenilenmesi, hizmete açılan 4. Çevre Yolu gibi çalışmaları ve projeleri tek tek anlattı. 3. Çevre Yolunun da 4. Çevre Yolunun ölçülerinde yeniden yapılacağını duyuran Seçer, “20 Kasım’da MESKİ’nin deplase işleri biter bitmez Göçmen Katlı Kavşağı başlayacak. Belki yeni bir rekora imza atacağız. Hal Kavşağı projesi bitti, ancak Kipa’yı yeni aldık, proje çalıştırıyoruz. Göçmen Kavşağından sonra Kipa’ya gireceğiz. 2022 yılı içerisinde hem Göçmen Kavşağı hem Kipa Katlı Kavşağı bitmiş olacak. Daha sonra Hal Kavşağını gündemimize alacağız” şeklinde konuştu.

“34,4 kilometrelik raylı sistemleri Mersin halkına kazandırmak sözümüz olsun”
Metro projesine de değinen ve 3 Ocak’ta Mersin’de raylı sistemler döneminin başlatılacağını hatırlatan Başkan Seçer, “Mezitli eski belediye binası eski otogar arasında 13,4 kilometre yeraltı metrosunun temelini inşallah hep beraber atacağız. 2. Etap, 3.Etap, şu anda proje verildi, çalışılıyor. 8,4 kilometre üniversite hattına tramvay, 3. Etap; Akdeniz ilçesinde girip Toroslar’dan çıkacak hemzemin 12,6 kilometre. Toplamda 3 etapta 34,4 kilometrelik raylı sistemleri Mersin halkına kazandırmak sözümüz olsun” diye konuştu.
Seçer, alımını gerçekleştirdikleri çevre dostu ve CNG’li 87 yeni otobüsün 73’ünün geldiğini, 14’ünün de yakın zamanda teslim alınacağını ifade ederek, 56 yeni otobüs aldıklarını ve nisan ayına kadar da teslim edileceğini belirterek, 100 yeni otobüsün de 2022 Ekim ayına kadar Mersinlilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

“Emin olun anlattıklarım, yaptıklarımızın, yapıyor olduklarımızın yarısı”
Her alanda hayata geçirdikleri projeler ve hizmetleri anlatan Seçer, “Emin olun anlattıklarım yaptıklarımızın, yapıyor olduklarımızın yarısı. Her yerde çalışıyoruz. Muhtarlarımız bizlerle beraber iş birliği halinde. Ben muhtarlarımızdan razıyım, ben meclis üyelerinden razıyım. Bir belediye başkanı olarak başta meclisimiz, muhtarlarımız ve kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz ve diğer devlet kurumlarımız, ufak tefek problem yaşadıklarımız oluyor ama biz hepsinden razıyız. İnşallah onlar da bizden razıdır ve bu hizmet kervanı yoluna devam eder ve güzel işler de yapmaya devam ederiz” dedi.
Başkan Seçer, muhtarlara Teksin uygulamasını telefonlarına indirmeleri konusundaki çağrısını yineledi.
Konuşmaların ardından Değirmendere Mahallesi Muhtarı Gıyasittin Kara, Başkan Seçer’e şalvar hediye etti. Yemek boyunca Mersin Büyükşehir Belediye Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu sahne aldı. Türkülerle renklenen programda Başkan Seçer, muhtarlarla birlikte halay çekti. Etkinliğin sonunda Başkan Seçer, tüm muhtarlarla fotoğraf çektirerek, hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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