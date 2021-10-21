Büyükşehir Belediyesinden muhtarlara özel ‘Teksin E-Muhtarım’ hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, muhtarların çalışmalarına kolaylık sağlamak amacıyla geliştirilen ve muhtarlara özel olan “Teksin EMuhtarım” hizmetini devreye soktu. Türkiye’nin en kapsamlı belediye mobil uygulaması özelliği olan ve belediye hizmetlerini tek noktada toplayan Teksin’e entegre olan sistem üzerinden muhtarlar her türlü sorun ve taleplerini rahatlıkla iletebilecek, taleplerin sonuçlarını da aynı yerden takip edebilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ‘Teksin EMuhtarım’ hizmeti ile muhtarlar, uygulamayı telefonlarına indirip, kullanıcı adı ve şifrelerini girdikten sonra talep oluşturmak için ana ekranın alt kısmında yer alan ‘Yeni Talep Oluştur’ butonuna tıklayarak, taleplerini oluşturabilecek. Talep oluştururken, talep adı, talep türü, mahalle ve görsel de eklenebilecek. Ayrıca, sistem sayesinde Büyükşehir Belediyesinin haberlerinden akaryakıt fiyatlarına, nöbetçi eczanelerden hava durumuna kadar pek çok güncel konuya ulaşılarak, bilgi edinilebilecek.



“En güvenilir sistem size özel Teksin EMuhtarım Uygulaması”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya geldiği programda, Teksin’de yer alan EMuhtarım bölümü hakkında bilgi vererek, muhtarlardan bu programı telefonlarına indirmelerini istedi. Seçer, “Teksin son derece önemli. Bu sizin için özel bir uygulama. Teksin bağlantılı size özel olan bu uygulamadan bir tuşla belediyemize, her birime, belediye başkanına ulaşabilirsiniz. Bunun silinmesi mümkün değil. Bizim önümüze gelmemesi mümkün değil. En güvenilir sistem sizin açınızdan, bir tuşla belediyeye ulaşabileceğiniz size özel Teksin EMuhtarım Uygulaması. Bunu telefonunuza indirin. Yaptığınız taleplerin sonuçlarını da tarım takvimini de belediyenin haberlerini de nöbetçi eczaneleri de hava durumunu da görürsünüz. Birçok konuda size katkı sunacak bir uygulama” dedi.



Muhtarlar, Teksin EMuhtarım’ı sevdi

Silifke ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Sebahat Yılmaz, Teksin uygulamasını telefonuna indirdiğini belirterek, “Teksin güzel bir uygulama gerçekten. Teşekkür ediyoruz başkanımıza bize böyle bir uygulamayı verdiği için. Kısa sürede şikayetlerimizi, sorunlarımızı rahatlıkla anlatabileceğimiz bir sistemimiz olduğu için teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz. Teksin uygulamamızı indirdik, yolda giderken bile rahatlıkla sorunlarımızı artık bir telefonla belediyemize anlatabileceğiz. Belediyeye gitmemize gerek kalmadan, rahatlıkla çözüleceğine inanıyorum. Teksin uygulamasını beğendim” diye konuştu.

Bozyazı ilçesi Merkez Mahalle Muhtarı İbrahim Gölpınar ise uygulamayı kullandığını ve çok memnun olduğunu belirterek, “Belediyemiz hakkında olsun, dilek ve şikayetlerimiz olsun, kendim kullandığım için direkt otomatik olarak daha hızlı bir şekilde iletebiliyorum eksiklerimizi veya şikayetlerimizi. MESKİ üzerinden de aynı şekilde. Mersin Büyükşehir Belediyemize ait ulaşım saatlerine de ulaşabiliyorum. Mersinimizi tanıtmışlar uygulamada. Kent rehberi olarak da en hızlı bir şekilde Teksin üzerinden ulaşım sağlayabiliyorum. Çok güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.



“Teksin, şu anda zorlukları ortadan kaldırmış oldu”

EMuhtarım uygulamasının kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi Muhtarı Nergiz Özcan, “Uygulamayı kullanıyorum. Muhtarlarımız da bu uygulamadan memnun olduklarını söylüyorlar. Teksin, şu anda zorlukları ortadan kaldırmış oldu. Böylelikle işlerimizin daha aktif halde ilerlemesine neden oldu. Bu da biz muhtarları çok memnun etti” dedi.

Teknolojiye ayak uydurmak gerektiğine inandığını dile getiren Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi Muhtarı Zehra Yılmaz, “Teknolojinin işin içerisine girmesi bizim de işlerimizi kolaylaştıracak. Büyükşehiri ilgilendiren bütün sorunlarla ilgili iletişim kurabileceğimiz çok güzel bir uygulama bu. Bundan sonra arada hiç aracı olmadan başkanımızla aramızda ciddi bir köprü oluşturacağına inanıyoruz” diye konuştu.

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