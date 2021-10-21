Vali Su: "Ülkemizde teknoloji alanında çok güzel işler başarıldı" Bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 13 bin yarışmacının katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST yarışmalarına Mersin’den katılarak 1 ikincilik ve 3 üçüncülük alma başarısı gösteren öğrencilere başarı belgeleri Vali Ali İhsan Su tarafından verildi

Bu yıl 21–26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul’da 13 bin yarışmacının katılımıyla gerçekleşen TEKNOFEST yarışmalarına Mersin’den katılarak 1 ikincilik ve 3 üçüncülük alma başarısı gösteren öğrencilere başarı belgeleri Vali Ali İhsan Su tarafından verildi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Milli Eğitim ARGE personeli, öğrenciler ve danışmanları katıldı. Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, programda TEKNOFEST etkinliklerinin mimarlarından olan ve ebediyete intikal eden Özdemir Bayraktar’a Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi. Yarışmalara Mersin'den katılan takımların TEKNOFEST’te çok önemli bir başarı elde ettiğini ifade eden Vali Su, Mersin’in tüm Türkiye’de yarışmalara en çok başvuru yapan 3. il olduğuna vurguladı. Su, "Mersin’den farklı kategorilerden 58 takım finale kalma başarısı gösterdi. Bu ilimiz açısından çok önemli bir başarı, diğer taraftan da 1 ikincilik ve 3 üçüncülük ödülü alarak yarışmalardan döndük. Bu da ilimiz açısından büyük bir başarıdır.” dedi.

Okullarda ve eğitim kurumlarında teknolojik imkanları artırmak ve çocukların bu alanlardaki gelişimini daha da artırmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini ifade eden Su, TEKNOFEST yarışmalarının çocukların teknoloji alanında kendilerini göstermelerine imkan sağlayan çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi. Türkiye'de teknoloji alanında çok güzel işler başarıldığının altını çizen Su, “Bugün SİHA, TİHA ve İHA’larımızla dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline geldik. Teknolojik gelişmelerle bunu daha da ileriye götüreceğiz. Bu duygularla TEKNOFEST etkinliklerinde katılan, başarı gösteren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Adem Koca’nın da bir konuşma yaptığı programda Vali Su, yarışmada başarı gösteren öğrencilere ve danışmanlarına başarı belgesi takdim etti.

TEKNOFEST’e katılan projelerin sergilendiği stantları da inceleyen Su, öğrencilerden bilgi aldı.

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