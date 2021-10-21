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KKTC’den gelen muhtarlar Mersin'de fidan dikme etkinliğine katıldı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Anadolu bizim için neyse Kıbrıs da bizim için odur"

İHA

KKTC’den gelen muhtarlar Mersin'de fidan dikme etkinliğine katıldı Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz: "Anadolu bizim için neyse Kıbrıs da bizim için odur"

KKTC'den gelen muhtarlar, Mersin'de Toroslar Belediyesince düzenlenen programda, Rauf Raif Denktaş Parkı’nda fidan dikme etkinliğine katıldı.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Toroslar’a gelen muhtarları ağırladı. KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin de katıldığı ziyaret sırasında Başkan Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, Toroslar’a selam ve sevgilerini ileterek, Başkan Yılmaz ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti.
Toroslar Belediyesi’nin, Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Rauf Raif Denktaş Parkı’nda düzenlediği anma programında, KKTC’den Toroslar’a gelen muhtarlar, büyük bir vefa örneği de sergiledi. Programda, KKTC’den getirilen topraklarla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Başkan Yılmaz da KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın kabri için Toroslar’ın dört bir yanından toplanan toprakları muhtarlara takdim etti.
Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal, KKTC’den gelen muhtarları Mersin’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, organizasyona destek veren KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’ye ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür etti.
KKTC Gazimağusa Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yeşilleme de Toroslar’ı çok sevdiklerini kaydederek, “Bizler tek milletiz. Yürekten bağlı olsak da birbirimizi tanımıyorduk. Konsolosumuz sayesinde bir bağımız ve ilelebet sürecek bir dostluğumuz oldu. Bizleri burada ağırlayan Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a ve Halil İbrahim Soysal’a teşekkür ederiz” dedi.
KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı. Mendeli, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dendiği zaman akan suların durduğunu her platformda hissettiren Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederiz. Toroslar’da bulunan Rauf Raif Denktaş Parkının bizim için anlamı çok büyük. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere özgürlük mücadelemizin lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, kurucu cumhurbaşkanımız merhum Rauf Raif Denktaş’ı, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum” diye konuştu.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, iki kardeş ülke arasındaki bağların artarak devam edeceğini vurguladı ve Toroslar’dan Kıbrıs’a sevgi, saygı ve selamlarını iletti. Başkan Yılmaz, “Diktiğimiz fidanlar, yavru vatandan gelen bu topraklarla büyüyecek, büyüdükçe kök salacak; tıpkı birliğimiz gibi” ifadelerini kullandı.
"Anadolu bizim için neyse Kıbrıs da bizim için odur"
“Kıbrıs’tan kardeşlerimiz, ağabeylerimiz geldi. Çok mutlu olduk” diyen Başkan Yılmaz, “Kıbrıs davası, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için çok önemli bir dava. Vatan önemli. Çünkü Kıbrıs vatandır. Anadolu bizim için neyse Kıbrıs da bizim için odur. Doğu Akdeniz’deki mücadelede Kıbrıs’ın jeostratejik olarak neden önemli olduğunu görüyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizde her türlü sıkıntıyı, derdi çözecek, gerektiğinde de milli iradeyle hareket ederek, yumruğu masaya vurma gücündeyiz. Kıbrıs Barış Harekatı bunun en önemli örneklerindendir. İnşallah Türkiye, Türk Konseyi, Türk Keneşi güçlendikçe Kıbrıs daha da güçlü olacaktır. Birimiz ayağa kalktığında hepimiz ayağa kalkacağız. Allah’ın izniyle daha güzel günleri hep beraber göreceğiz. Bugün bize düşen Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkileri geliştirmektir. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Beye destek olmaktır. Bizler ve sizler var oldukça devletimiz, milletimiz ilelebet payidar kalacaktır” dedi.
“Kıbrıs ile Toroslar hep göz göze, diz dize olacak”
Başkan Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Toroslar’a yaptığı ziyareti ve Toroslar hakkındaki düşüncelerini de hatırlatarak; “Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ı ilçemizde ağırladık. Kendisi ziyareti sırasında yaptığı konuşmasında her sabah kalktığında Toros dağlarına baktığını, o gün Toros dağlarını gördüğünde içinin mutluluk, huzur kapladığını ve güne iyi başladığını ifade ettiler. Biz de Toroslarımızın zirvesine çıktığımızda ilk baktığımız yer Kıbrıs’tır. Kıbrıs’ı görüyorsak mutlu oluyoruz. Toroslar ile Kıbrıs, hep göz göze diz dizedir. Binlerce yıldır beraber olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.
Programda Başkan Yılmaz, Kıbrıslı muhtarlara Selçuklu çift başlı kartal simgeli plaket vererek, günlerini kutladı. Başkan Yılmaz, '19 Ekim Muhtarlar Günü’nde, ilçe mahalle muhtarıyla da yemekte bir araya geldi.

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