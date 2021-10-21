Gençlik Kampı, ‘Halk Günleri’nde de renkli görüntülere sahne oluyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gençlik Kampı, değişik yaş grupları ve farklı kesimlerin yanı sıra, Halk Günleri’nde de yüzlerce kişiyi ağırlama devam ediyor.

Halk Günü olarak belirlenen Cumartesi günleri vatandaşlar Gençlik Kampı’nın hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Çocuklu ailelerin ağırlıklı olarak tercih ettiği Gençlik Kampı’nda doğal ortam ve tertemiz havada tecrübeli eğitmenler eşliğinde, eğlenceli şekilde çocuklara eğitim faaliyetleri ve oyunlar oynatılıyor.

Çocuklar başta olmak üzere, kampa gelen tüm misafirlere hamburger ikramında bulunuluyor. Kamp alanına özel olarak inşa edilen hamburger evinden gerçekleşen ikramlarda, çocuklar büyük sevinç ve heyecan yaşarken, ailelerde çocuklarının bu mutluluklarına tanıklık ederek, bol bol fotoğraf çekiyorlar.

Tarsus Gençlik Kampı’nda Cumartesi günleri Halk Günü etkinliklerinin yapılmasının yanı sıra hafta içi de dezavantajlı aileler, çocuklar, gençler veya diğer yaş guruplarına yatılı konaklama imkanı ile sosyalleşme imkanı sunularak, eğlenceli birçok aktivite gerçekleştiriliyor.

Yatılı ya da günlük misafir ağırlanan kamp merkezinde, bungalov evler, survivor oyun parkuru, kamp, kano, su fıskiyesi altında eğlence alanı, kuş gözlem evi, yapay tırmanma dağı, deniz bisikleti ve ailelerin piknik yapabileceği alanlar bulunuyor.

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere, toplumun değişik kesimlerinden birçok grupta kampta ağırlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.