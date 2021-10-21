Tarsus'ta öğrencilere hayvan sevgisi aşılayacak adım

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, ilçede öğrenim gören öğrenciler her hafta gruplar halinde Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret edecek.

Tarsus ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren resmi ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencileri kapsayan projeyle öğrencilerin hayvan sevgisi duyarlılıklarının arttırılması, eğlenerek öğrenmelerinin sağlanması, hayvan barınaklarına eğitsel amaçlara yönelik işlevsellik kazandırılması ve hayvan sevgisi konusunda duyarlı nesiller yetiştirilmesi amaçlanıyor. Öğrencilerin duygu dünyalarının zenginleştirilmesi, yaşayan bütün canlıların doğal haklara sahip olduğunun ve insanoğlu tarafından hayvanlara saygı gösterilmesinin, bir insanın diğerine gösterdiği saygıdan ayrı tutulamayacağının bilincine eriştirilmesi de projenin amaçları arasında.

Tarsus Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında her hafta bir okul öğrencilerini, Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürecek.

Öğrenciler eğitim yılı boyunca, burada öğretmenleri ve Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerinin gözetiminde patili dostlar ile bir araya gelerek keyifli anlar geçirecekler. Bugüne kadar binlerce hayvansever ve öğrencinin ziyaret ettiği Tarsus Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi protokol kapsamında Atatürk İlkokulundan gelen ilk öğrenci grubunu ağırladı.

Öğrenciler yanlarında getirdikleri mamaları patili dostlara yedirmeleri için görevlilere teslim ederken, kendilerine yaklaşan hayvanlara dokunup onları sevdi.

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