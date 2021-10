Başkan Seçer, 9 bin yıllık Yumuktepe Höyüğünü gezdi Seçer: “Arkeopark projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte 9 bin yıllık tarihe sahip Yumuktepe Höyüğünü gezdi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva’nın da ekibiyle eşlik ettiği gezide Başkan Seçer, Arkeopark projesinin bir an önce yapılması için gayret ettiklerini söyledi. Seçer, “Çok süratli bir şekilde burada Arkeopark projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Yumuktepe Höyüğünü ziyaret etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile daire başkanları, Yumuktepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, kazının ikinci başkanı Dr. Eric Jean ve neolitik dönem uzmanı Dr. Orkun Hamza Kaycı katıldı.

Kazı çalışmalarının sürdüğü höyükte Kazı Başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva ve kazı ekibi, Başkan Seçer’e Yumuktepe’nin 9 bin yıllık tarihine ilişkin bilgiler verdi.



“Caneva Hocamızda çok önemli bir birikim var”

Başkan Seçer, 33 katmandan oluştuğu belirtilen höyükte tarihsel dönemlere dair Prof. Dr. Caneva’dan bilgiler alarak, dönemler hakkında sohbet etti. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, 7 bin ve 8 bin yıl önceye ait buğday, bezelye ve üzüm tohumlarının yüzdürme aşaması denilen ayrıştırma işlemini de izledi.

İncelemelerinin ardından konuşan Seçer, bu yıl emekliye ayrılacak olan Yumuktepe Höyüğünün 28 yıllık kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva’ya verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti. Seçer, “Sinyora Isabella Caneva hocamız ekibiyle çok uzun yıllar burada çok önemli, değerli çalışmalar yaptı. 28 yıl bitti ve artık ‘emekli olacağım’ diyor ama tabi artık o Mersinlilerin fahri hemşehrisi. Mutlaka ülkesine, zaman zaman İtalya’ya gidecektir ama burada da kendisi bulunacak ve bize bazı katkılar da sunacaktır; çünkü Caneva Hocamızda çok önemli bir birikim var” diye konuştu.



“Arkeopark projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık”

Yumuktepe Höyüğünde çok önemli projeksiyonlar yapma çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

“Böyle bir değeriniz var. Aslında burada Mersin tarihinin kompakt hali var. Yani bir bütün halinde Mersin tarihini, 9 bin yıl öncesini konuşabiliyoruz. Önemli olan bu. Kesintisiz 9 bin yıl önce, şu ana kadar olan tespitlere göre başlayan buradaki yaşam katman, katman. Şu ana kadar da 33 katman tespit edilmiş. Her döneme ait farklı yaşam biçimleri burada tespit edilmiş. İnsanların kullandıkları malzemelerden tarımsal üretimlerde kullandıkları tohumlara kadar burada bunların tespiti yapılmış. Çok önemli, çok değerli kaynaklar ama şunu da ifade etmek isterim; böyle bir değerin uzun yıllardır, kendi haline, kaderine terk edilmesini de açıkçası üzüntü ile karşılıyorum. Biz onun için çok süratli bir şekilde burada Arkeopark projesini hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bugün buradaki ziyaretimizin sebeplerinden aslında bir tanesi de o. Artık bu projeyi hayata geçirmek, ete kemiğe büründürmek gerek. Çok kısa süre içerisinde burayı usulüne uygun bir şekilde düzenleyerek, farklı dokunuşlar da yapacağız. Bu konuda önemli, değerli projeler de yapıldı. Tabi ki Koruma Kurulundan da gerekli izinleri aldıktan sonra hayata geçireceğiz. Aslında böyle bir değeri sadece Mersinlilere sunmaktan ziyade dünyanın, insanlığın hizmetine, bilgisine açma peşindeyiz.”



Caneva, Yumuktepe Höyüğünün önemi hakkında bilgiler verdi

Kazı Başkanı Caneva da Yumuktepe’nin çok uzun süreli bir yerleşim alanı olduğunu anlatarak, “Yumuktepe 9 bin yıllık bir yerleşim. Başka bir örnek yok benim bildiğim kadarıyla ya da var ama o kadar komple, kesintisiz bir seyir göstermiyor. Bir de özel yerleşim, yani her katmanda değişik bir sistem, yaşam sistemi var. Bir dönemde kale olarak kullanıldı. Bir dönemde ticaret merkezi olarak kullanıldı. Başka bir dönemde kilise ve manastır olarak kullanıldı. Yani her dönemde bize kendi ekonomik ve politik durumunu gösteriyor” dedi.

