Şifa kaynağı olacak keçiboynuzu fidanları toprakla buluştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından hazırlanan proje kapsamında geçen hafta üreticilere dağıtılan keçiboynuzu fidanları toprakla buluştu Proje ile Mersin'de keçiboynuzu üretimini artırmak, atıl arazileri ekonomiye kazandırmak amaçlanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçen hafta Mersin'de "Keçiboynuzu şifa kaynağı oluyor" projesi kapsamında üreticilere dağıtımını yaptığı fidanlar toprakla buluştu. Yüzde 75 bakanlık hibesi ile 17 üreticinin 55 dekarda 'harnup' olarak da bilinen keçiboynuzu yetiştiriciliği yapacağı proje ile Mersin'de keçiboynuzu üretimini artırmak, atıl arazileri ekonomiye kazandırmak amaçlanıyor.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, projenin uygulanacağı Erdemli ilçesinde üreticilerle birlikte keçiboynuzu fidanı dikimi gerçekleştirdi.

Burada projeyle ilgili bilgi veren Abalı, "Harnup üretiminde 18 bin tonla dünyada iyi bir noktadayız. Bu 18 bin tonun 7 bin tonunu Mersinli üreticiler üretmekte veya dağlık alanda ormandan toplanmakta. Bu projenin yapılmasındaki amaç atıl tarım arazisinin tarıma kazandırılması anlamında çiftçilerimize destek olmak. Niye harnup, çünkü harnup ağacı toprakta seçici değil, az su ihtiyacı var ve verimi yüksek. Zararlısı çok az, masrafı az, dolayısıyla da hem atıl tarım arazileri değerlendirilmiş oluyor, hem de çiftçimiz az girdiyle fazla kazanç sağlamış oluyor" dedi.

17 üreticinin faydalandığı projenin atıl tarım arazilerinin kullanılmasının önünü açtığını da dile getiren Abalı, "Türkiye'de 7 bin tonla keçiboynuzu üretiminde birinciyiz ancak, bu birinciliği kaptırmamaya da niyetliyiz" şeklinde konuştu.



"Bir ağaçtan 3 bin lira aldım, ne su verdim, ne ilaç"

Üretici Mesut Topal da, "34 yıldır keçiboynuzunda fiyat artışı var. Bu arazimde su sıkıntısının olmasından dolayı, hatta su sıkıntısı olmasa bile keçiboynuzu yetiştirme planım vardı. Böyle bir destek olunca da başvurdum. Kazançlı, masrafı yok, daha verimli. Bir tane ağacım var, ondan 3 bin lira aldım. Ne su verdim, ne bir ilaç verdim, ne gübre attım. Hiçbir şey yapmadım geldim yılda bir defa topladım, sattım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve projeyi hazırlayan Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teşekkür eden Topal, "Tarım Bakanımızdan Allah razı olsun. Yüzde 75 destekli aşılı fidanlar dağıttılar bize. Ben bunu 2 yıl önce gerçekleştirecektim ama aşı fidanına ulaşmak zahmetli ve pahalı olduğu için kendim alamadım. Böyle bir destek olunca bakanlığımızın sayesinde aldım. Arazimi imar ettirdim. Bugün de fidanların dikimine başladım" diye konuştu.

Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız ise keçiboynuzunun özelliklerine değinerek, kırsal alanda suya ve ilaçlamaya ihtiyaç duymayan bir bitki olduğunu, gıda ve kozmetik sanayisi başta olmak üzere bir çok alanda kullanıldığına dikkat çekti.

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