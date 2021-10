Mersin BTP´de kongre heyecanı

MERSİN, (DHA)Bağımsız Türkiye Partisi Mersin İl Başkanı Ramiz Akın, "Genel başkanımız Hüseyin Baş'ın katılımı ile gerçekleştireceğimiz il kongremize bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.BTP İl Başkanı Ramiz Akın yaptığı yazılı açıklamada, "Şu anda Mersin'de bütün hazırlıklarımız tamam, genç genel başkanımızla Mersin halkını buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. 'Var Bi Hayalimiz' sloganı ile yola çıkan genel başkanımız Hüseyin Baş şimdiden gönüllerde taht kurdu. Bilhassa gençlerin olmak üzere toplumun her kesimi tarafından kucaklandı. Ortaya koyduğu projelerle gündem belirlemeye devam ediyor" diye konuştu.Akın, "Merhum genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş'ın bıraktığı emanetleri aynı şekilde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milli Ekonomi Modeli ile Anamur'dan Tarsus'a kadar Mersinlinin ve ülkemizin yüzünü güldüreceğiz. Her daim şahsi çıkarlarımızı ülke menfaatlerinin arkasında tutacağız. Ülke kaynaklarını yabancılara değil bu toprakların evlatlarının hizmetine sunacağız. Son nefesimize kadar Atatürk'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayrak, sancak, vatan, al bayrak sevdasından asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vatan ve vatandaşın her daim yanında olacağız" ifadelerini kullandı.Akın, şöyle devam etti:"Mersin halkı her daim ülkeye örnek olmuştur. Bundan sonra olmaya devam edecektir. Atatürk'ün 'Mersinliler Mersin'e sahip çıkın' dediği gibi biz hem Mersin'e hem de ülkemize her daim sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Plan ve projelerimizi hayata geçirip ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyarak, vatandaşımızı hak ettiği gibi yaşatacağız. Huzur ortamını, kardeşliği, birlik, beraberliği en iyi şekilde sağlayacağız."8.Olağan Kongre, 23 Ekim Cumartesi günü, saat 14.00'te Kervan Düğün Sarayı´nda gerçekleştirilecek.DHA-Politika Türkiye-Mersin DHA

2021-10-22 10:47:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.