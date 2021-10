Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, gözünü Sultanlar Ligine dikti

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Büyükçekmece Voleybol Akademi maçına hazırlanıyor. Haftanın 5 günü antrenman yapan Mersin ekibi, Sultanlar Ligi'ne çıkmak istiyor.

Geçen yıl şampiyon olarak Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne çıkan Filenin Sultanları, ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonunda Büyükçekmece Voleybol Akademi maçına hazırlanan Mersin ekibi, bu maçı kazanıp, seri galibiyetler almak istiyor. Takımla ilgili konuşan Baş Antrenör Murat Oğuz. antrenmanların yoğun bir şekilde geçtiğini belirterek, "Takım olarak hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Tabi ki her hocanın gönlünde bir playoff yatar. Her maça ayrı ayrı odaklanıyoruz. Örneğin bizim bu hafta Büyükçekmece maçımız var. Bu hafta sadece Büyükçekmece maçını düşünüyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bir maç bitiyor, ondan sonra diğer maçın hazırlığını yapıyoruz. Bu hafta Büyükçekmece’yi mutlaka yenmek istiyoruz” diye konuştu.

Oğuz, takım olarak oldukça iyi anlaştıklarına da vurgu yaparak, “Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü bir ailedir. Aile ortamında çalışıyoruz, her şey çok iyi gidiyor, hiçbir sorun yok” dedi.

Kadın Voleybol Takımı Takım Kaptanı Büşra Mutlu, arkadaşlık ilişkilerinin çok güzel olduğundan bahsederek, “Takım bir aile gibi zaten. Her şey yolunda, güzel ilerliyoruz. Haftanın 6 günü birlikteyiz. Günde bazen 2 antrenmanımız oluyor, bazen tek antrenmanımız oluyor. Maçlar heyecanlı geçiyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinden sonra maçları seyircili oynadıklarını ve bunun da ayrı bir heyecan olduğunu söyleyen Mutlu, “Onun için hepimiz heyecanlı ve hevesliyiz. 3. hafta maçını oynayacağız, Büyükçekmece ile maçımız. Onun için hazırlanıyoruz. Hedefimiz tabi ki bir üst lige, Sultanlar Ligi’ne çıkmak. Ama önce playoff. Playoff'u görüp, oradan bir üst lige çıkmak istiyoruz. Tabi playoff'a kadar maç maç, adım adım hazırlanıyoruz. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz, güzel bir voleybol izleteceğimize eminiz” şeklinde konuştu.

Kadın Voleybol Takımı’nda pasör olarak oynayan Elif Yaren Akdoğu, “Mutluyum burada olduğum için. Biz Ağustos’ta sezona başladık ve çok da yoğun bir sezon geçiyoruz açıkçası. Çok yoğun bir tempoda antrenman yapıyoruz. Maçlarımız da aynı şekilde yoğun tempoda geçiyor” dedi.

