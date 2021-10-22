Tarhan: “Kent İçi Tarımı Türkiye’ye yaydık”

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Kent İçi Tarım olgusunu Mezitli’den başlatarak tüm Türkiye’ye yaydıklarını belirterek, Mezitlili kadınların bu girişiminin Türkiye’ye örnek olacağına inandığını söyledi.

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi üyeleri, yeni sezon öncesi Mezitli Belediyesi Özgür Kafede bir araya geldi. Kooperatifin kurulmasında büyük katkı sağlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da katıldığı buluşmada; kuruluştan bu yana gerçekleştirilen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapacağı projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Kooperatif üyeleri ve konuklar, Başkan Tarhan’ın girişimiyle kent içerisinde bulunan boş arsaların tarımsal amaçlı kullanımının geliştirilmesine yönelik fikirleri paylaştı. Kooperatif kapsamında Kent İçi Tarım, Üretim ve Pazarlama grupları kendi içlerinde toplantılar yaparak gelecek dönem stratejilerini belirledi.

Mezitli Solinova Üretici Kadın Kooperatifi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör, buluşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Başkanımız Neşet Tarhan’ın ve belediyemizin büyük destekleriyle kooperatifimiz büyük işler başardı. Kent içi tarım ile hem kentimizin havasını hem de bir anlayışı değiştirdik. Bugün de bu güzel toplantımıza yoğun katılım sağlanması bizleri son derece mutlu etti. Özellikle çalışmalarımıza başlamamızdan kısa bir süre sonra pandemi süreci başladı ve üretimlerimiz dışında çok fazla bir araya gelememiştik. Biz de Özgür Kafemizde bir araya gelerek yapacağımız çalışmaları birlikte kararlaştırdık. Çok güzel bir buluşma oldu. Başkanımız Neşet Tarhan’a da bize sonsuz destekleri için teşekkür ederim” dedi.



“Kadınlarımız kısa sürede önemli projeler başardı”

Kent İçi Tarım olgusunu Mezitli’den başlatarak tüm Türkiye’ye yaydıklarının altını çizen Başkan Tarhan da Mezitlili kadınların bu girişiminin Türkiye’ye örnek olacağına inandığını ifade etti. Tarhan, “Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ancak üreticilerin, üretimlerinin gerçek değerini kazanması için kooperatifçilik anlayışı altında buluşması gerekiyor. Buna inanmaları gerekiyor. Üretici kendisi kooperatifine sahip çıkmazsa biz ne kadar proje geliştirirsek geliştirelim bir yere kadar başarılı olur. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı. Enginar ekti, sahlep ekti, mısır ekti. Kent içi tarım olgusunu Mezitli’de en güzel şekilde sergilediler. Bunu üretimle sınırlı tutmayıp değerlendirmesi konusunda da çok değerli projeler geliştirdiler. Başta kooperatif başkanımız Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör olmak üzere tüm kooperatif üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

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