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Tarsus Belediyesi, piyasadan 10-15 lira daha ucuz et satışına başladı Tarsus Belediyesi, üreticiden alıp aracısız olarak tüketiciye satış yapacağı ‘Et Market’i hayata geçirdi. Markette ‘askıda et’ uygulaması da olacak

İHA

Tarsus Belediyesi, piyasadan 10-15 lira daha ucuz et satışına başladı Tarsus Belediyesi, üreticiden alıp aracısız olarak tüketiciye satış yapacağı ‘Et Market’i hayata geçirdi. Markette ‘askıda et’ uygulaması da olacak

Tarsus Belediyesi, Çukurova’daki üreticiden alıp aracısız olarak tüketiciye satış yapacağı ‘Et Market’i hayata geçirdi. Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan Et Markette, fiyatlar piyasadan 1015 lira daha ucuz olacak. Et Markette ayrıca ‘askıda et’ uygulaması olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, market çalışanlarına “Parası olmayana da eti vereceksiniz. Çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var” diye seslendi.
Daha önce süt ve süt ürünlerinin ağırlıkta olduğu Halk Marketi açarak üreticiyle tüketiciyi aracısız olarak buluşturan Tarsus Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. Tarsus Belediyesinin Halk Marketleri sayesinde süt ve ürünlerini hijyen endişesi olmadan ucuza alan Tarsuslular, bundan sonra et ürünlerini de Et Marketten hijyen endişesi olmadan piyasanın daha altında fiyatlarla alacak.

“Askıda et uygulaması da olacak”
Et Marketin hizmete alınması dolayısıyla yapılan törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Bu kent zehirsiz mutfağa kavuşmak zorunda dedik. Tarımla ilgili yatırımlarımızı o şekilde yaptık. Halkın mutlaka ucuz et yemesini ve sağlıklı beslenmesini istiyoruz” dedi.
Et Markette piyasanın altında fiyatlarla et satılacağını, bunun yanı sıra Tarsuslularla dayanışma göstererek askıda et uygulamasını da başlatacaklarını kaydeden Başkan Bozdoğan, “Yoksul bir ailem vardı. Bazen annem 250 gram et parası verirdi, utanırdım. Ağabeyime, ‘Bu 250 gram eti sen al, ben senin bisikletini temizleyeyim’ derdim. Ağabeyim gider eti alırdı, ben bisikletini temizlerdim. Anneme de eti götürürdüm. Söyleyemezdim çok utandığımı. Buradaki arkadaşlara da ilk onu söyledim. 250 gram eti 13 liradan satacaksınız dedim. Parası olmayana da eti vereceksiniz. Askıda etten mutlaka vereceksiniz, çünkü buna ihtiyacı olan insanlarımız var” diye konuştu.
Et Marketin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Bozdoğan, “Burada en büyük dayanağım Tarsus halkından Allah razı olsun. Her zaman arkamdalar. Kendi içimden yıkmaya çalışan insanlar olsa da nasıl çalıştığımızı gören Tarsus halkının verdiği inanılmaz güç, inanılmaz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Et marketin açılışına gelerek alışveriş yapan vatandaşlar da bu hizmetinden ötürü Başkan Bozdoğan’a teşekkürlerini ilettiler.
Tarsus Belediyesi Et Markette Çukurova yöresindeki besici ve tavukçulardan alınan ürünler aracısız olarak halka ulaştırılacak. Et Markette fiyatlar şu şekilde:
Dana tranç 70 TL, dana antrikot 75 TL, dana bonfile 85 TL, bütün piliç 19 TL, piliç pirzola 24 TL, piliç kelebek 21 TL, piliç baget 19 TL, kuzu kemiksiz 58,50 TL, kuzu kıyma 54,50 TL, kuzu kaburga 53 TL, kuzu sırt 57 TL, kuzu gerdan 55 TL, piliç kalçalı but 19 TL, piliç kanat 29 TL, piliç bonfile 39 TL.

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